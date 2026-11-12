聯想集團：伺服器成增長焦點　業績與現金流決定反彈成色｜彭偉新

提起聯想集團（00992），不少人首先想到手提電腦，但今日的聯想，已不只是賣電腦的品牌。集團業務主要分為三部分：個人電腦及手機等智能裝置、伺服器與儲存設備，以及資訊科技服務。前者提供穩定的生意基礎，伺服器業務受惠於人工智能投資，服務業務則有助維持較持續的收入。投資聯想，關鍵是看這三項業務能否互相配合，將規模優勢轉化為盈利增長。



行業有順風 也有逆風

人工智能發展帶動數據中心擴建，不但增加專門處理人工智能運算的伺服器需求，也推動一般伺服器、儲存及散熱設備更新。企業將人工智能引入日常營運，同樣需要提升資訊科技設備，因此，行業增長並非只靠少數大型科技企業的大額採購。

人工智能的發展，也推動了一般伺服器、儲存及散熱設備更新。（Unsplash@Kevin Ache）

不過，需求強勁不等於沒有風險。市場開始關注，部分新興雲端服務商能否持續籌集資金，以及客戶日後使用人工智能服務所帶來的收入，是否足以支持龐大投資。一旦資金收緊，設備訂單及付款安排都可能受影響。

個人電腦市場面對的挑戰則不同。換機高峰過後，加上記憶體等零件漲價，電腦售價提高，可能令消費者延遲購買。行業未來的競爭，將不只是比較出貨量，更要看產品組合、成本控制及盈利能力。

規模與供應能力是聯想的底牌

聯想作為全球個人電腦龍頭，採購規模、銷售網絡及企業客戶基礎，是拓展其他業務的重要資產。市場認為，集團與主要晶片供應商的合作關係，以及較充足的備貨，有助在零件供應緊張時維持交付能力，亦較有條件將成本上升反映在售價上。

聯想作為全球個人電腦龍頭，採購規模、銷售網絡及企業客戶基礎，是拓展其他業務的重要資產。（Lenovo官網）

伺服器方面，集團既服務大型雲端平台，也面向一般企業及新興雲端服務商，客戶來源較多元化。市場相信，企業客戶對儲存、散熱及配套服務的需求，有助改善盈利，而不必單靠大型訂單拉動收入。

但競爭同樣激烈。戴爾等國際品牌亦積極爭取人工智能伺服器生意，聯想仍要在產品效能、交貨速度及售後支援上證明實力。能否取得訂單是一回事，能否從訂單賺取合理利潤，才是股東更應關注的問題。

去年業績 為轉型提供基礎

回顧截至2026年3月底的2025/26財政年度，集團收入約831億美元，按年增加20%；股東應佔盈利約19.1億美元，增長38%；經調整盈利約20.5億美元，增加42%。三大業務收入均錄得雙位數增長，反映增長並非只集中於單一產品。

其中，伺服器及相關基建業務全年收入約192億美元，增長32%，並錄得約7,300萬美元經營盈利；服務業務收入則首次突破100億美元。顯示集團已有較多元化的收入來源。不過，伺服器業務當時的全年盈利仍然不高，往後能否持續改善利潤率，將直接影響市場對聯想的估值。

新季度焦點：收入增長能否變成真金白銀

聯想將於11月19日公布2026/27財政年度第二季業績，現階段相關數字仍屬市場預測，並非已公布實績。市場普遍相信，伺服器業務是今季最大亮點，部分預測收入按年增長約130%至150%，經營利潤率約9%至9.5%。集團此前披露的人工智能伺服器潛在項目規模達540億美元，為未來增長提供想像空間，但潛在項目不等於已落實訂單，仍要觀察轉化及交付進度。

至於電腦業務，市場預期出貨量下跌，但產品售價提高、增加高價產品銷售，有望抵消部分壓力。因此，銷量下降未必代表收入同步倒退。不過，若加價最終削弱需求，這種抵消作用便未必能長期維持。

聯想集團的電腦業務市場預期出貨量下跌，但產品售價提高、增加高價產品銷售，有望抵消部分壓力。（Lenovo官網）

新興雲端客戶的付款風險亦不能忽略。市場認為，集團透過預付款、交貨時收款及應收款保險等安排控制風險，而且不直接向相關客戶提供融資。這些措施有助減低壞帳機會，但不能完全消除客戶削減採購或延遲訂單的影響。

另一個容易令人混淆的地方，是帳面盈利與日常經營表現。市場預期，認股權證等金融工具的價值變動，可能令季度錄得大額非現金虧損。換言之，即使主要業務改善，公布的盈利仍可能不好看。投資者宜同時留意經調整盈利及實際現金流，也不能忽視相關工具日後換股，可能令每股盈利被攤薄。

目前所提供的市場目標價介乎40至50港元，反映對增長前景的期待，但並非回報保證。聯想的吸引力，在於電腦業務提供基礎，伺服器及服務業務帶來新增長；真正的考驗，則是訂單能否轉成收入、收入能否轉成利潤，最後變成收得到的現金。11月19日的業績，正是檢驗這條增長路徑的重要一站。

聯想集團股價自今年3月底由低位8.85港元水平開始作出反彈後，股價持續上升，並形成了一浪高於一浪的走勢，股價於9月18日見37.88港元後，便在9天RSI頂背馳走勢下，股價逐步見頂回落，更在失守20天線及50天線後，大跌至日前低位17.50港元，完全抵銷了整個升浪總升幅超過61.8%，不過，隨著9天RSI出現底背馳走勢後，股價開始作出反彈，更在上日試10天線阻力19.90港元，而且在RSI重返30以上水平，相信整體反彈動力會有明顯的轉強，相信有望重返20天線或更高水平。現時共有18位分析師對聯想集團有進行調研覆蓋，目標價中位數為47.57港元，即現價仍然有1.4倍的潛在升幅。不過，短期若能重返20天線以上水平，亦會受制於今年6月至8月的橫行頂部阻力26.50港元。投資者可以在20港元水平買入，上望20天線22.45港元，突破可再上試26.50港元。只要股價能企穩在近日支持位18.50港元以上暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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