領展中期每基金單位派127.25仙　摩通將退租海濱匯　預告20億回購

領展（0823）今日（12日）公布截至2026年9月30日止六個月（2026/2027年度上半年）中期業績。期內可分派總額按年微升0.4%至32.95億元，每基金單位中期分派為127.25港仙，較去年同期的126.88港仙微增0.3%，大致維持平穩。



期內，集團收益按年下跌1.6%至69.09億元，物業收入淨額亦微跌0.8%至51.35億元。不過，由於上個財政年度精簡業務架構的效益浮現，一般及行政開支大幅削減20.8%至3.65億元，抵銷部分租金壓力。期內扣除與基金單位持有人交易前之溢利為7.96億元，成功扭轉去年同期虧損16.14億元的局面。



觀塘海濱匯 （海濱匯網頁截圖）

本港零售續租租金跌7.5% 摩通撤出海濱匯

作為核心收入來源的香港物業組合，期內收益及物業收入淨額分別按年跌2.7%及2.9%。截至9月底，香港零售物業租用率維持在97%的高水平，但市場競爭依然激烈，整體續租租金調整率錄得負7.5%（其中商舖-7.3%、街市及熟食檔-8.4%），平均每月每平方呎租金由3月底的60.1元回落至59.4元。

商戶銷售額方面，整體按年微跌0.2%，租金對銷售額比例為12.4%。按行業劃分表現分化，餐飲類銷售額按年增長2.5%，但超市及食品、一般零售則分別下跌2.2%及1.4%。另外，持有60%權益的九龍東寫字樓海濱匯租用率高達99.6%，惟主要租戶摩根大通（J.P. Morgan）已確認於2028年底租約屆滿後不再續租，領展正物色新租戶填補。

早前領展以23億元出售旺角彌敦道700號全數權益。（歐嘉樂攝）

連環沽售非核心資產 預告下半年再斥10至20億回購

領展稱，持續執行「聚焦核心業務」及出售非核心資產的策略。繼期內完成出售新加坡Swing By@Thomson Plaza及悉尼100 Market Street的50%權益後，集團於10月底再訂立協議，分別以23億元出售旺角彌敦道700號全數權益，以及以11億元人民幣出售中國內地5項物流資產，並保留相關物業的資產管理委聘以賺取費用收入。

在資本返還方面，領展上半年已動用約15億元，以平均每單位約38.5元的價格回購約3,830萬個基金單位。管理層表示，若下半年市場估值仍具吸引力，擬進一步動用至少10億元、最多20億元進行基金單位回購。

領展旗下位於觀塘安達臣道發展區的全新商場「領達廣場」日前開幕（方承恩攝）

料全年盈利不超上年度 市場租金回穩需時轉化

截至2026年9月底，領展物業組合總估值下跌1.5%至2,132.98億元，每基金單位資產淨值跌1.3%至56.99元；淨負債比率則由3月底的23.9%進一步降至23.3%。

展望未來，領展指出，受聯儲局於9月重啟加息、地緣政治及能源通脹等不確定因素影響，加上利率及公用事業成本上升，預期2026/2027全年度盈利將不會超越上年度水平，而香港續租租金調整率料與上年度大致相若。

領展主席歐敦勤表示 :「領展在上半年度表現穩定，再次反映業務基礎穩固。儘管收入下跌，加上利率環境充滿挑戰，我們憑藉嚴謹的成本及資本管理，仍能維持每基金單位分派穩定。核心物業組合部分業務已初現回穩跡象，但我們預期收入仍會輕微下跌，當中包括佔整體物業組合約一半的香港零售業務。」