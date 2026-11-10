領展逆市出手　2.4億坡元購新加坡東福坊逾五成股權

領展（0823）公布，以2.395億新加坡元（約14.4億港元）向英康保險（Income Insurance）收購新加坡東福坊（Eastpoint Mall）50.1%權益。交易完成後，領展將同時出任該商場的資產管理人及物業管理人，英康保險則繼續持有餘下49.9%權益。



是次交易預計於2027年第一季完成，領展將透過內部資源及債務融資支付代價。仲量聯行擔任是次交易的房地產經紀並提供顧問服務。



領展以2.395億新加坡元向英康保險收購新加坡東福坊50.1%權益。（領展提供）

領展新加坡管理物業增至三個

東福坊位於新加坡東部近郊，直達四美地鐵站（Simei MRT），物業總可出租面積約21.4萬平方呎。雙方計劃於2027年分階段為東福坊開展資產提升項目（AEI），工程期間商場將如常營業。

交易完成後，領展在新加坡管理的零售資產將增至3個，其餘兩項分別為全資擁有的裕廊坊（Jurong Point），以及由Mercatus持有、領展負責資產及物業管理的宏茂橋坊（AMK Hub）。

領展現階段仍以出售非核心資產為主要方向。（資料圖片）

領展續以出售非核心資產為大方向

領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥表示，集團現階段仍以出售非核心資產為主要方向，但認為今次投資機會吸引，而且具資本效益，充分體現領展在亞太區持有及積極管理零售資產的優勢。

領展新加坡區域中心主管謝瑋姍指出，集團樂見進一步拓展當地零售資產管理業務，相信透過積極管理及適切的資產提升措施，東福坊具進一步提升價值的潛力，有助鞏固市場定位並切合社區需要。

英康保險首席投資官蔡遠綏表示，東福坊多年來一直是新加坡東部的重要零售及社區樞紐，透過保留近五成權益，集團能繼續參與下一階段發展，並與領展合作活化商場及周邊社區，為保單持有人創造長遠價值。

是次交易是在英康保險的房地產投資經理凱德投資（CapitaLand Investment）建議下進行，有助英康保險推進資本循環。