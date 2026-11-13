鵬高控股強強聯手進軍千億級新能源賽道　前景現新景象｜彭偉新

鵬高控股（1865）近日迎來戰略發展的里程碑時刻，進軍前沿新能源領域的賽道。集團於11月10日與創新科技先鋒「常州千沐新能源」簽訂合作框架協議意向書，計劃於深圳成立合營公司，深度佈局超分子（深共晶）新能源技術研發，全面覆蓋產品開發、業務諮詢、市場推廣及技術創新。



對於以穩健工程業務起家的鵬高控股而言，此次合作絕非單純的業務擴張，而是一場「第二增長曲線」戰略躍遷，將業務版圖從傳統基建與能源項目，延伸至高壁壘的電池核心技術、先進材料及綠色循環再生領域，為中長期盈利能力注入發展動力。

鵬高控股進軍前沿新能源領域的賽道。（Unsplash@Kumpan Electric）

三大方向 瞄準高附加值市場

雙方此次聯手直擊行業痛點，並鎖定三大具高增長與差異化優勢的黃金賽道，構建從「前端研發—中端儲能—後端回收」的完整商業閉環。在前端應用上，新公司將聚焦研發高安全性、高能量密度的鋰金屬電池，精準對接無人機、航空航天及電動垂直起降飛行器（eVTOL）等萬億級低空經濟藍海市場，以極致輕量化與長續航性能搶佔高端先發優勢。

在中端儲能方面，加速推動深共晶阻燃電解液的產業化落地並開發高效工商業儲能方案，憑藉獨特的低揮發性與本質阻燃特性，從材料底層解決行業最關注的安全痛點；而在後端循環領域，則切入廢舊電池材料分離、高純度金屬提取及正極材料再生業務，不僅順應國家「雙碳」政策及動力電池退役潮，更能實現關鍵金屬資源的內部循環，有效對沖原材料價格波動，打造可持續利潤增長亮點。

技術潛力之外 更要看產業化能力

在新能源行業邁向高質量發展的當下，真正具備商業化量產能力的硬核技術才是稀缺資源。鵬高控股憑藉深厚的工程項目管理經驗、上市融資平台優勢及商業化運作能力，與千沐新能源的頂尖研發實力形成高度互補，加之新合營公司落戶深圳，可無縫對接大灣區最完備的新能源產業鏈與科研資源，大幅縮短從實驗室到量產的轉化週期。

合作方千沐新能源由哈爾濱工業大學（深圳）張嘉恒教授領銜創辦，張教授身為國家海外高層次人才及「全球前1%頂尖科學家」，並匯聚了來自寧德時代等行業龍頭的資深研發骨幹。千沐目前已成功研發出能量密度高達500 Wh/kg的鋰金屬電池，顯著領先市場主流產品（250-300 Wh/kg）近一倍並通過嚴苛針刺測試，同時累積逾20項核心專利、榮膺常州市「種子獨角獸」稱號且已向行業龍頭送樣測試。依託強大的科研實力與產業資源，疊加當地新材料與新能源汽車產業每年逾150億元的投資紅利，合營公司有望迅速打入核心供應鏈，成為驅動集團業績騰飛的核心引擎。

千沐新能源由哈爾濱工業大學（深圳）張嘉恒教授領銜創辦（哈爾濱工業大學官網）

大戶參與度高 持貨增靜候突破

資本市場往往比基本面更早一步洞察先機，資金流統計提供了鵬高控股的另一個觀察角度。由6月22日至11月11日，集團的股價累計下跌約15%，相關統計卻顯示約1.67億港元資金淨流入（見下圖），其中被歸類為「大戶」的資金約1.45億港元，「散戶」約0.22億港元，兩者比例約為6.6比1。價跌而估算資金淨流入，確實值得留意。

鵬高控股集團（01865）於今年6月22日至11月11日期間的資金流狀況

股價營造三角走勢：確認突破後升幅放量

截至11月11日，鵬高的52周高位及低位分別為0.65港元和0.225港元，收市股價為0.49港元，較50天及200天平均線分別高約10%及7.5%。股價由年初約0.234港元起步，於3月24日升抵0.65港元後回落。

近日股價由0.55港元回落至0.415港元後連升三日，短線可先觀察0.55港元的阻力能否突破。若能配合成交量增加而出現突破，有利於確認走勢轉強，上望0.6港元及前頂0.65港元。至於回調方面，0.415港元及0.39港元附近是值得關注的位置，若後者失守，便需要重新評估原有三角走勢底部支持。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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