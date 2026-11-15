新世界超大比例供股集資　CEO：為保優質資產　唔係為攤薄小股東

【新世界 / 0017 / 供股 / 鄭家純 / K11 / 黃少媚】新世界發展（0017）今（15日）建議供股，以「1供11」比例集資約249億元，每股供股價0.9元，較該股停牌前（13日）收市價4.87元折讓約81.5%。



如此大比例供股，新世界執行董事兼行政總裁黃少媚在全面資本重新整合計劃傳媒簡介會上強調，是次大股東周大福企業以真金白銀承擔包銷責任，計劃旨在改善資本結構及降低負債，「絕對唔係為咗攤薄或者剝削小股東！」



新世界建議進行約249億港元的「1供11」供股集資，每股供股價0.9元，較該股停牌前（13日）收市價4.87元，折讓高達近82%。（資料圖片）

為保公司優質資產

對於市場關注供股對小股東的影響，以及採用全面包銷是否反映對認購缺乏信心，滙豐銀行資本市場及顧問業務董事總經理蘇玉傑及黃少媚均齊表示，大股東周大福企業及滙豐、星展兩間聯席包銷商對是次供股充滿信心，故提供全面包銷支持。

黃少媚表示：「我完全明白，當大家見到股價低迷，如果要大家再額外攞錢出嚟供股，一定會有擔心同顧慮。但我想同大家講，今次大股東以真金白銀承擔包銷責任，絕對唔係為咗攤薄或者剝削小股東，而係為咗保住公司嘅優質資產，唔需要以低價出售資產，而損害到股東嘅利益。」

被問及倘若供股方案不獲獨立股東批准將有何應變，黃少媚坦言，如計劃未能落實，集團的流動資金及財務靈活性將會受到限制，屆時可能被迫要以較不理想的價格出售資產，甚至推遲物業發展項目的時間表。

承諾未來3年不再供股

她呼籲獨立股東支持方案，強調「就算獨立股東投票支持供股計劃而獲得通過，亦都唔代表大家一定需要再投入資金去認購新股」，股東可自由選擇全數供股、部分供股、不供股，甚至在市場出售供股權。

集團首席財務總監劉富強亦派定心丸，明確承諾在是次供股完成後的未來3年內，集團不會再進行供股集資。

新世界執行董事兼行政總裁黃少媚（新世界提供）

目標2031年前減債最多500億

是次資本重新整合計劃主要由兩大支柱組成，除了約249億元的全面包銷供股外，亦包括涉及約820億元目標銀行貸款的再融資安排，計劃提前償還其中10%本金，並將餘下90%貸款到期日延長兩年。首席財務總監劉富強解釋，供股與銀行再融資兩者互為條件，即必須先完成供股才會落實再融資，以全面增強集團的財務靈活性。

黃少媚指出，過去兩年集團透過「七招減債」策略已穩定業務及財務，9月公布的業績顯示經常性營運淨溢利重返正數，為過去三年來首次；惟要為長遠發展打好基礎，必須從根本改善資本結構。集團目標在2031年年底前，透過加快物業銷售及出售資產實現合共1,500億至2,000億元資金回籠，並將總債務降低400億至500億元，降至約930億至1,030億元水平。

新世界發展早前發佈截至2026年6月底止的全年業績，其經常性營運淨溢利約22億港元。（資料圖片）

出售資產惟不點名個別項目 集資三成加快北都物業發展

市場關注集團出售資產計劃有否優先次序，以及會否包括旗下酒店、K11商場甚至Victoria Dockside。黃少媚回應指，資產出售是未來幾年業務計劃的重要部分，但集團不會為求盡快套現而不計代價出售優質資產，在考慮出售次序時會優先挑選營運已趨成熟且價格合適的項目，但不會就個別項目的市場傳聞或查詢逐一評論，若有需要披露的資料會適時向市場公布。

此外，針對集資約249億元的用途，資金將分為三部分運用，當中34%用於提前償還部分目標銀行貸款（約82億元），36%用於一般債務償還（包括債券、銀行貸款、支付利息及永續證券遞延分派），餘下30%則預留作加快物業發展項目的投入。

被問及動用部分供股資金加快發展項目是否代表公司將重新開始投地，黃少媚澄清該筆資金是用於支持現有業務計劃，主要是加快推進集團現有項目的發展及釋放北部都會區土地儲備的價值。至於未來會否投新地，任何土地收購均會經過審慎評估，並維持嚴格的財務管理，以提升現金流及配合減債目標為大前提。

預計明年1月初召開股東大會 2月掛牌買賣

針對市場關注何時恢復派息及補發永續證券分派，劉富強回應指，完成資本重新整合後，公司在處理現有永續證券方面將具備更大靈活性，並已計劃支付永續證券累積但未付的分派，從而解除相關的派息限制，未來集團將透過提升經常性現金流及降低融資成本，逐步重建派發普通股股息的能力。

根據時間表，新世界預計於2027年1月5日召開股東大會表決方案。若獲通過，將於1月15日發布供股章程，1月29日截止認購，而供股股份預計於2027年2月10日開始掛牌買賣。是次供股已獲控股股東周大福企業承諾全數認購其配額，並聯同滙豐銀行及星展銀行擔任聯席包銷商提供全面包銷。

劉富強表示，計劃完成後，集團淨負債比率預計將由68.3%大幅下降20個百分點至48.3%。此外，集團亦計劃以C-REIT形式分拆上海及香港K11項目於上海交易所上市，進一步開拓內地資金渠道及釋放物業價值。