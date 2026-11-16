貿發局馬時亨︰市場對精密供應鏈管理服務有需求

由特區政府與香港貿易發展局（香港貿發局）合辦的第 16 屆「亞洲物流航運及空運會議」(Asian Logistics, Maritime and Aviation Conference, 簡稱 ALMAC)，今日（ 16 日）起一連兩日假香港會議展覽中心隆重舉行。

香港貿發局主席馬時亨歡迎辭時表示，貿易正朝向高增值與科技密集型的方向發展，並推動市場對精密供應鏈管理服務的需求。

馬時亨指出，全球供應鏈正經歷深刻變革，地緣政治局勢緊張及經濟碎片化，正重塑既有的貿易格局；與此同時，數碼化、新興科技及綠色轉型，亦正重塑貨物與服務的跨境流動。人工智能及電子產品已成為出口增長的重要動力，其空運貨值佔比亦持續上升。

馬時亨表示，香港作為國際貿易樞紐，兼具環球聯繫網絡，以及物流、金融、專業服務、創新及科技等優勢。香港作為「超級聯繫人」，不僅連繫不同市場，更能發揮增值作用，助內地創新成果及製造實力與環球市場接軌。配合國家「十五五」規劃以及香港首個五年規劃，香港將進一步鞏固國際貿易、航運中心及航空樞紐的地位。

ALMAC以「凝聚創新動能 實現永續增長」為主題，作為業界的年度旗艦活動，兩日論壇雲集逾 80 位星級講者，包括政府官員及環球業界翹楚，共同探討全球供應鏈變革、東盟及絲路機遇、高增值供應鏈及綠色能源等議題，助力企業掌握環球機遇、開拓新興市場。