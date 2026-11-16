恒地50周年免費睇展覽！　7.5米長Central Yards模型首曝光

適逢恒基地產（0012）成立50周年，集團今日（16日）公布全新品牌理念「築建世代 Building Tomorrow’s Legacy」，旨在承載過去半世紀累積的深厚根基，以前瞻視野開創未來發展。為配合品牌理念發布，恒地由即日起至2027年2月28日，於中環超甲級商廈 The Henderson 舉辦「恒基地產50周年展覽」，免費開放予公眾參觀。



「恒基地產50周年展覽」會首度展出Central Yards 的1:100大型建築模型。（恒地提供）

首度展出中環海濱旗艦項目Central Yards模型

是次展覽的最大焦點，為首度公開亮相的中環海濱全新旗艦項目 Central Yards 1:100大型建築模型。該模型長約7.5米，呈現項目的整體規劃、建築形態及多層次綠化空間，讓公眾率先一睹這個中環海濱重磅項目的未來面貌，了解其設計理念如何為中環發展揭開新篇章。

恒基地產（0012）成立50周年，集團今日（16日）公布全新品牌理念「築建世代 Building Tomorrow’s Legacy」。（恒地提供）

展覽回顧半世紀建築傳承

除 Central Yards 外，展覽亦同時展出曾獲「國際房地產大獎」評為「世界最佳物業」的 The Henderson，以及另外14個橫跨不同年代的代表性商業及住宅項目建築模型，當中包括建於70年代、設有四層相連頂層複式府邸及泳池的經典豪宅「惠苑」等，帶領公眾回顧集團半世紀以來的建築傳承。