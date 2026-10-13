Central Yards一期寫字樓租出7成　恒地李家誠：對甲廈市場有信心

傳統商業區甲廈租金走勢回暖，恒地（0012）中環Central Yards第一期預計明年暑假大致落成並陸續開放，恒基地產主席兼董事總經理李家誠今日（13日）出席項目簡介會表示，項目第一期寫字樓出租率已超過七成，坦言「對甲級寫字樓租務市場好有信心」。



Central Yards餘下3成樓面「好多好多人洽談中」

中環甲廈市場顯著回暖，而恒基旗下亦不乏相關項目，恒基兆業地產集團主席李家誠直言「對甲級寫字樓嘅租務好有信心」，他指Central Yards 第一期寫字樓出租率已超過七成，餘下約三成亦「好多好多人洽談中」，相信短中期內可公布具體租務情況。而集團旗下中環超甲廈項目The Henderson ，現時出租率亦已達約九成半。

與ifc商場「互補而非直接競爭」

由於Central Yards鄰近ifc商場（國際金融中心一、二期基座商場），那麽兩者的租戶級別是否與相同？李家誠笑言，兩者的關係為實則屬「互補而非直接競爭」，Central Yards 將引入市場新品牌、戶外空間的沉浸式體驗概念，以及針對年輕消費者的全新餐飲，從而靠獨特定位，而與ifc商場形成互補。

強調「唔係普通嘅地產項目」

李家誠進一步強調，Central Yards 「唔係普通嘅地產項目」，有不少海外零售品牌選擇於Central Yards開設港首店，亦不乏奢侈品及多樣化餐飲品牌等，料不止吸引本地人，更能吸引「全世界嘅朋友嚟Central Yards探索下。」

維持樂觀看法 料住宅樓市升5至10%

對於未來招租方向方面，李家誠強調租戶組合並非只有金融機構。他指出，Central Yards 第一期雖有約七成由金融機構承租，包括 Jane Street等，但洽談中的潛在租戶亦包括科技公司及其他機構。

樓市方面，他指出，數月前曾表示住宅樓市有5%至10%升幅空間，目前仍維持樂觀看法。

恒基地產主席兼董事總經理李家誠、Dior前男裝總監知名設計師Kim Jones。（李煥好攝）

恒地旗下Central Yards 位於中環民耀街一帶的填海區，北臨中環碼頭／天星碼頭，西接國際金融中心（IFC）。該地皮佔地約51.6萬平方呎，屬中環核心最後一塊臨海大型商業地皮，恒地於2021年以天價508億元投得，批租期為50年，創下香港賣地史上最高金額紀錄。

Central Yards總樓面面積逾160萬平方米，樓高約9層。恒地直言，該項目地面面積達4.8萬平方呎，相當於「六個半足球場」，甚至「成幢IFC打橫可以擺到入去。」當中約四成為辦公室、五成四為商業用途，約一成為劇院，另將設新郵局。

設約250間商舖 劇院設逾千座位

關於商業部分，Central Yards提供約250間商舖，廣泛分佈於多個樓層，涵蓋地下、地面及1至3樓。當中60至70間為餐飲店舖，另設VIP Club，頂層為公眾空間。恒地透露，Central Yards第一期將有新天橋直接連接IFC商場。

，Central Yards提供約250間商舖，廣泛分佈於多個樓層。（李煥好攝）

恒地又指，項目設全港唯一私營百老匯級劇院，約提供1,120座位，分為兩層。該劇院用作傳統劇目、餐飲活動、創新節目均可。

劇院提供約1,120座位。（李煥好攝）

第一期最快明年落成

Central Yards第一期預計明年暑假大致落成並陸續開放。第二期隨後推進，全項目預計2032年底完成。其中，劇院部分預計2028年底開幕並推出節目，同時連接天星碼頭及地面工程正陸續完成。

Central Yards第一期預計明年暑假大致落成並陸續開放。第二期隨後推進，全項目預計2032年底完成。（李煥好攝）

Central Yards亦設逾30萬平方米的公共空間，分布在地面、平台、天台等，全天候開放。Central Yards另設臨海通道，整體長度約400米，連接中環與碼頭。另外，亦設海邊行人天橋系統、連接天星碼頭、連接IFC、地底直接駁通中環地鐵站。

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