周末新盤76伙升82% 　瑅海第三輪沽41伙　恒地兩新盤套現近8000萬

周末未有全新一手大型項目首輪開售。過去兩日（14日、15日）新盤市場共錄得約76伙，較上周的42伙回升約82%。當中紅磡重建項目瑅海第三輪即日連招標沽41伙，當中最貴一伙1,288.89萬沽出，另恒地（0012）旗下兩個新盤單日合共沽出9伙，套現近8,000萬元。



瑅海第三輪沽41伙 最貴1288.89萬

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）上周六展開第三輪銷售價單71伙及招標21伙，市場消息指項目即日沽出41伙，當中3伙屬招標單位。價單單位最高成交價及呎價單位為2座28樓A5單位，成交價1,288.89萬元，實用面積505平方呎，呎價25,523元。

至於標售單位當中最高成交價及呎價單位為1座5樓B1單位，成交價987萬元，實用面積420平方呎，呎價23,488元。

瑅海周日再沽7伙

另昨日亦沽7伙，當中以招標形式售出5伙，最高成交價及呎價單位為1座22樓A3單位，成交價1962.25萬元，實用面積668平方呎，呎價29,375元。至於價單單位最高成交價及呎價單位為2座12樓A2單位，成交價938.77萬元，實用面積394平方呎，呎價23,827元。

紅磡重建項目瑅海。（香港01攝）

恒地兩新盤單日套現近8000萬

恒地（0012）旗下兩個新盤單日套現近8,000萬元，當中紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊），項目第六期映匯CHESTER II 上周六單日沽出8伙，吸金逾6,880萬元。另外同系壹沐第二期亦錄得一宗成交，成交價1,116.72萬元，呎價24,067元。發展商表示，壹沐HIGHWOOD第二期開售至今已累計售出309伙。

紅磡必嘉坊第六期映匯。（香港01攝）

33清水灣沽2伙 套現逾2500萬

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣第一期昨日沽2伙，套現逾2,500萬元。當中成交單位第2座43樓B室，實用面積492平方呎，兩房連工作間間隔，成交金額1,428.7萬元，呎價29,039元，創項目新高。另一宗成交單位為第2 座22樓B室，實用面積 492平方呎，屬兩房連工作間間隔，成交金額1187.7萬元，呎價24,140元。

太古地產（1972）旗下柴灣海德園第一期亦沽2伙，同屬兩房套，實用面積585平方呎，成交價分別逾1,140萬元及1,130萬元，呎價19,508元及19,431元。據知，海德園至今累沽421宗。

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