提起波司登（3998），不少人首先想到羽絨服。集團創立於1976年，是內地主要羽絨服品牌之一，旗下包括波司登、雪中飛及冰潔，亦為海外品牌代工生產，並經營女裝及其他服裝業務。



羽絨服佔集團收入約八成，是最重要的盈利來源。多年來，波司登由大眾化保暖服裝，逐步走向更重視設計、功能及品質的品牌。近年集團進一步發展防曬服、戶外服裝及高價系列，既增加消費者接觸品牌的機會，也令生意由冬季延伸至其他季節，為長線增長打下基礎。

波司登是內地主要羽絨服品牌之一，旗下包括波司登、雪中飛及冰潔。（波司登官網）

行業看重品質 龍頭優勢更突出

內地消費者花錢愈來愈精明，買服裝不再只看品牌，也重視品質、實用性及設計。羽絨服具有明確保暖用途，具知名度、產品有特色的品牌，在這種環境下更容易留住客人。波司登的優勢，在於多年累積的品牌形象、廣泛銷售網絡，以及按需求調整生產和補貨的能力。當市場競爭由單純鬥平，轉向比較產品及服務，這些優勢便更有價值。

集團向高價市場發展，固然要面對國際羽絨服及戶外品牌，但亦打開了更大的收入空間。透過改善設計、提升功能及優化門店體驗，波司登正逐步建立較高價產品的市場位置，而非單靠加價推動生意。天氣仍會影響冬季銷售節奏，但市場在11月的研究中指出，即使冬季整體偏暖，間歇寒潮仍可帶動保暖服裝需求。集團靈活補貨的能力，有助把握這類集中出現的銷售機會。

波司登向高價市場發展，打開了更大的收入空間。（波司登官網）

上一財年盈利增長快於收入

截至2026年3月底的上一財年，集團收入約273.5億元人民幣，按年增加5.6%；股東應佔盈利約39.9億元人民幣，增加12.4%。盈利增長快於收入，是這份成績表最值得留意的地方。

毛利率約57.2%，與前一年相若，純利率則由約13.6%升至14.6%。這反映集團不只着眼於擴大生意，也能透過產品組合及成本控制，提高每一元收入帶來的盈利。在消費環境較審慎的時候，這種經營能力尤其重要。

股息亦增加了股份的吸引力。市場對往後年度的派息估算，大致相當於盈利的八成；按報告當時股價計算，預期股息率約為7%至8%以上。配合集團持續錄得盈利及現金流，波司登同時具備增長與收息兩方面的投資價值。

零售保持增長 出貨更重質素

集團近期的亮點，是直接面向消費者的銷售保持良好增長。市場資料顯示，4月至8月，核心波司登品牌零售額增長超過一成，當中網上銷售增加約兩成，實體店亦錄得中單位數增長，反映品牌對消費者仍有吸引力。

同期批發表現較弱，主要涉及出貨時間及經銷商下單安排。集團較審慎向渠道供貨，讓經銷商按實際銷情補貨，有助保持健康存貨，減少季末大幅減價的需要。相比單純追求短期出貨量，這種做法更有利於維持品牌價格及盈利質素。

高價及戶外系列則提供另一條增長路線。集團在上海開設VERTEX門店，並推出AREAL等產品，部分售價達數千至逾萬元人民幣。這些系列現時規模雖然不大，但有助提升品牌形象，吸引重視設計及功能的客群，亦為平均售價帶來支持。

波司登在上海開設VERTEX門店，並推出AREAL等產品，部分售價達數千至逾萬元人民幣。（波司登官網）

市場預計，本財年下半年銷售及盈利增長可加快至約8%至9%。隨着冬季旺季到來，加上零售渠道持續增長，集團具備改善全年表現的基礎。

股價低位回升 估值仍然吸引

市場現時共有17位分析師對波司登進行調研覆蓋，預期2026-27財年的全年收入只按年上升4.2%至289.1億元人民幣，而每股盈利為0.36元人民幣，按年上升2.3%，不過，派息率相信可以維持在76%水平，令到預期股息率接近7厘水平，而集團過去10年的按年派息連續增長，因此，是市場上用作為收息股的選擇之一。分析師給予的目標價由5.00港元至6.00港元之間，而中位數為5.41港元，較現價仍然有16.7%的潛在升幅，至於現時的歷史市盈率只有11.3倍，更較同業的14.3倍為低。投資者可以在4.50港元水平買入，上望前頂接近5.00港元，暫時以50天線4.25港元為短期支持，失守先行沽出。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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