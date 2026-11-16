從發展商投地眼高手低看樓市前景｜彭偉新

土地市場競投氣氛剛有好轉，但日前截標的市區重建局土瓜灣壓軸、一期榮光街發展計劃爆冷僅收到3份標書，明顯反應未如市場預期，更創市建局2021年推出該小區項目以來的新低。判斷樓市是否已穩步回升，不能只看開售當日有多熱鬧，還要看成交價格，以及發展商對未來的部署，包括它們的投地取態。近兩年標書數目最少的市建局項目，或反映發展商面對市況眼高手低。



一手市場搶客，未必能同步帶動二手。新盤一般具備較新的設施，發展商又可提供不同付款安排，二手業主往往難以直接競爭。若業主不願減價，買家便可能轉投新盤，或繼續觀望。結果是一手銷售熱鬧，二手成交卻未必跟得上，樓市回升仍有欠全面。至於供應，差餉物業估價署上述報告預測，2026及2027年，中小型私人住宅落成量分別約為16,430伙及15,160伙，尚未計及大型單位。落成量不等於待售貨源，但預計落成規模仍值得留意。

新盤一般具備較新的設施，發展商又可提供不同付款安排，二手業主往往難以直接競爭。（Unsplash@Andrew Jephson）

對發展商而言，供應充足意味着競爭持續。以較吸引的價格賣樓，可以加快資金回籠；但若同時高價買地，數年後便可能要面對較高成本，以及其他新盤的價格競爭。因此，積極售樓與審慎買地，理論上並不矛盾。

市建局項目早前合共收到28份意向書，最終竟然只收到長實（1113）、中海外（0688），及信置（0083）夥拍鷹君（0041）三份標書。以往同區項目普遍有6至8份標書，近期7月份的招標項目亦有7個財團入標，相比之下今次發展商明顯卻步。連新地（0016）、恒基（0012）及九倉（0004）等大發展商均沒有入標。

是次招標項目較今年7月推出、由中海外中標的庇利街／浙江街項目更接近港鐵土瓜灣站，市場原預計今次招標反應差不多，結果卻遠遜預期。有業內人士解釋，項目包括住宅及商業發展，地價連投資額屬大型發展項目，故入標以大型發展商為主，但估計入標價未必進取。

庇利街／浙江街項目（Unsplash@Gp Real Estate Lo）

這亦與市建局要求發展商採用組裝合成建築法有關。若選用組裝合成建築法，大部分發展商需要尋找新的供應商和承建商，並就組件質素、手工及工程進度等磨合，將帶來不確定因素。估計已入標的發展商或財團有信心解決有關問題，中標價料受到輕微影響。

若加息買家更關心每月供款，發展商則要計算買地、建築及持有項目期間的利息支出。即使住宅按息暫時沒有明顯上升，也不代表未來數年的資金成本不會改變。建築開支增加、工程延誤或審批時間延長，都可能壓縮項目的利潤。正因如此，項目收到28份發展意向書，但最終提交標書的財團明顯較少，顯示有興趣研究，不等於願意投入資金、承擔發展風險，高開低收。

當然，招標反應淡靜，很難全歸因於樓市前景。項目規模、建築要求、收益分成及商場持有安排，都會影響發展商的計算。不去入標，也可能與個別公司的土地儲備或資金部署有關。但這三份標書數目之少，結果仍值得重視。大型發展商長期掌握售樓、成本及客源資料，對市場變化相當敏感。買地是為數年後的生意投入真金白銀，比口頭看好更有分量。新盤銷情改善，仍未能吸引更多大型發展商參與競投，至少反映他們對中期回報的判斷仍有保留，未必願意積極增加投資。

項目規模、建築要求、收益分成及商場持有安排，都會影響發展商的計算。（Unsplash@Nicolas J Leclercq）

中原城市領先指數已經五連跌，多少反映主要風險包括股市走弱、進取加息，及內地出境資金對香港物業的需求。這也令人關注，發展商短期內會否繼續以出售現有項目、加快資金回籠為優先，而非大舉補充土地儲備。對企業而言，保留充裕資金，可以應付工程開支、債務及市場變化；對買家而言，則意味着新盤的價格與優惠，仍可能是促成成交的重要因素。

現階段不宜只憑個別負面消息，便斷言樓市將再度大幅下跌。然而，也不等於樓價可以持續急升。首先要分清楚，新盤熱賣究竟是買家願意追價，還是發展商定價吸引。若開價貼近、甚至低於附近同類二手物業，再配合折扣及付款優惠，理想銷情可能更多反映買家對價格敏感，而非對後市十分樂觀。

所以，投資者不宜把一手熱賣，視為樓市全面轉強的證明。買家是否願意入市，要看價格；至於發展商是否願意買地，則要看未來回報。但它們的審慎取態提醒我們：對未來升幅的期望，仍應有所保留。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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