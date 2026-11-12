黃仁勳出軌｜阿里巴巴瀉近7%、5連跌！　 分析稱或受累英偉達事件

港股反彈浪結束，重磅股回落，惟阿里巴巴﹙9988﹚跌勢尤為明顯。該股盤中一度瀉約7%，埋單收報93.8元，瀉6.75%。計及今日﹙12日﹚，該股已連跌五日。



阿里巴巴近日宣布分拆內地全棧數據中心晶片供應商「平頭哥」上市，惟消息未有「沖喜」，分析稱阿里巴巴或受英偉達事件引發的晶片監管擔憂拖累。



中港AI概念股走弱

以今日收市價計，阿里股價較近日109元高位累瀉逾12%，股價創7月以來新低，並在恒生科技指數中表現最差。

另外，大模型相關概念股中，MiniMax收跌7.8%，智譜下挫9.1%。恒生科技指數跌約2.4%。A股方面，滬深300指數小幅收跌0.8%，創業板跌2.4%，中際旭創對其拖累最大，跌逾6%；勝宏科技、藍思科技等其他輝達產業鏈股亦對指數拖累領先。

對華出口管制預計將進一步收緊

彭博報道指出，近期接連曝出的公司事件與監管動態加劇了市場對AI算力供應的擔憂，拖累中國科技股下挫。據科技媒體The Information報導，美國政府即將敲定新規，限制中國AI企業通過雲端等方式遠程獲取先進晶片。

「美國對華出口管制預計將進一步收緊。相關追加措施包括旨在打擊所謂晶片走私的立法，以及可能針對中國人工智能大模型實施的禁令」，彭博行業分析師Robert Lea在周四的報告中表示。

彭博引述光大證券國際證券策略師Kenny Ng表示，對英偉達事件，市場還有點憂慮，如果上升為國家安全層面，料對晶片供應鏈會有影響。

另外，大華繼顯分析師Kay Hian表示︰「隨著﹙晶片出口﹚審查力度加大，這種更嚴格的執法將持續多久，將對中國雲端服務供應商構成真正的挑戰。」她又稱︰「他們從年初就開始囤積晶片，所以他們有一些緩衝，但研發進度不可避免地會被推遲。」

2026年6月11日，圖為美國科企英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

美媒：黃樂促成價值75億美元英偉達晶片出口至中國

美媒11月10日引述消息報道，被傳是英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳出軌對象的黃樂（Alice Huang），促成英偉達向中國客戶出貨至少75億美元晶片。

路透社稱，美國科技新聞網站The Information引述兩名認識黃樂的人士報道上述消息並稱，黃樂與其丈夫及姐妹在中國和新加坡建立多間公司以獲取英偉達晶片。

報道亦稱，由於美國出口限制，英偉達晶片訂單停滯不前，黃樂利用與英偉達及其分銷商的關係確保晶片供應，幫助將約24萬顆H100、H200和某些A100晶片運往中國。

報道還說，上海世紀利通租用運算能力與營運資料中心，使用包括某些被禁止銷往中國的晶片。部份晶片最終被阿里巴巴、騰訊以及一些規模較小的中國人工智能實驗室使用。