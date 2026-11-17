【新世界 / 0017 / 供股 / 鄭家純 / K11 】新世界（0017）日前公布「世紀大供股」計劃，擬以高達82%的驚人折讓價集資，消息震散股價，昨日（16日）單日暴瀉四成，創1987年股災以來最大跌幅。雖然大股東鄭氏家族承諾斥資最多187億元「包底」力撐，但據《彭博》億萬富豪指數估算，新世界持股如今僅佔家族掌舵人鄭家純274億美元（約2,137億港元）身家的1%。股價大跌，對其整體財富而言可謂「九牛一毛」！



經歷昨日（16日）股價急挫後，鄭家純的帳面身家單日縮水21.9億港元。

鄭家純單日身家僅縮水2.81億美元

翻查資料，鄭家純個人直接持有的新世界股份約516.89萬股（約佔0.21%）；家族主要透過周大福企業持有11.38億股（約佔45.24%至45.33%），連同一致行動人士及相關實體計，鄭氏家族整體持有新世界約45.59%至47.83%股權。

鄭氏家族目前的龐大財富主要源自周大福珠寶業務、歷年股息及其他多元化資產。儘管鄭氏家族旗下的周企今次將按自身比例認購並包銷，出資最高達187億港元，成為公司陷入財困以來最大規模的救亡行動，但相較於鄭家純的整體身家，影響相當有限。

數據顯示，在經歷昨日股價急挫四成後，鄭家純的帳面身家單日僅縮水2.81億美元，即約21.9億港元。《彭博》分析認為，這反映出由已故創辦人鄭裕彤於逾半世紀前一手創立的新世界在家族資產版圖中的比重亦已大幅萎縮。

新世界今年股價已累跌約六成並屢創新低。（Getty）

傳銀行施壓促大股東注資換貸款展期

為應對中港樓市持續低迷帶來的流動性壓力，新世界今年股價已累跌約六成並屢創新低。《彭博》引述知情人士透露，鄭氏家族今次願意「包底」，背後是因銀行界向家族施壓，要求大股東必須先展現承擔、真金白銀注資救亡，銀行才願意批准進一步的貸款展期。

Ballingal Investment Advisors分析師David Blennerhassett向彭博直言，鄭氏家族正以遠低於帳面值的價格增持，形容「為了保住這家公司，已經使出了渾身解數」。

新世界主席鄭家純 。(林振東攝)

2027年1月5日股東會成關鍵 不供股恐被攤薄75%

目前供股計劃仍需獲得獨立股東首肯，新世界將於明年1月5日召開股東特別大會進行表決。小股東若不參與供股，其持股比例恐被大幅攤薄約75%。

晨星（Morningstar）分析師Jeff Zhang指出，雖然參與供股與否屬股東個人決定，但除此之外「看不到太多其他可行的選擇」。他估算，從目前股價表現來看，市場預期該供股方案最終獲通過的機會率約為60%。