新世界跌幅縮至38%　「1供11」震撼市場　一手約3000元、供近萬蚊

【新世界 / 0017 / 供股 / 鄭家純 / K11 】總負債逾千億元的本港主要地產商新世界發展（0017）宣布向股東集資！該公司周日﹙15日﹚傍晚發通告，計劃以「1供11」的方式進行供股，發行最多276億股，每股供股價0.9元，較該股停牌前市價4.87元，折讓高達82%，籌集金額最多249億元。



新世界復牌即冧近46%，市值縮至67億元。﹙資料圖片﹚

今次供股比例超級大，集資金額為新世界停牌前市值﹙約122億元﹚逾兩倍，該股今日﹙16日﹚復牌股價即冧，開報2.655元，暴瀉45.48%，成交1,6900萬元；該股現市值蒸發近一半，至67億元。該股其後跌幅收窄，截至上午10時報3.04元，挫37.5%，成交額3.8億元。

今次供股，理論攤薄效應超過75%，而理論除權價為每股1.23元。股東若「跟供」，成本不輕。以一手1,000股計，現價入場3,040元買入的話，日後也要付近1萬元﹙$9,900﹚供股、掃入1.1萬股。

該集團大股東、鄭家純家族旗下周大福企業、滙豐及星展銀行承諾全面包銷。周大福企業持股約45，的承諾按比例供股，涉資約110億元；連同包銷最多逾82億元的情境下，鄭氏家族最多斥資187億元供股，到時持股將飆升至經發行供股股份擴大後已發行股本72.55%。

《香港01》記者高嘉怡﹙Kitty﹚早前拆局︰

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新世界超大額供股，大股東、鄭家純家族旗下周大福企業、滙豐及星展銀行承諾全面包銷。﹙開電視截圖﹚

黃少媚︰絕對唔係為攤薄或剝削小股東

值得一提，供股須取得獨立股東批准、清洗豁免，以及所有相關銀行就目標銀行貸款延期簽署合約，3項條件缺一不可。

新世界CEO黃少媚在周日晚的記者會上表示：「我完全明白，當大家見到股價低迷，如果要大家再額外攞錢出嚟供股，一定會有擔心同顧慮。但我想同大家講，今次大股東以真金白銀承擔包銷責任，絕對唔係為咗攤薄或者剝削小股東，而係為咗保住公司嘅優質資產，唔需要以低價出售資產，而損害到股東嘅利益。」