【新世界 / 0017 / 供股 / 鄭家純 / K11 】新世界（0017）宣布大比例及大折讓供股集資近250億元，震撼市場。「迫供」、「斬纜」還是「溝貨」成為一眾小股東最頭痛的難題 ！面對「1供11」世紀大抽水，不跟供權益將被攤薄逾九成；跟供又怕愈溝愈多。《香港股票財技密碼》作者、宏高證券有限公司負責人梁杰文接受《香港01》訪問，為三類散戶逐一拆解「供、沽、揸」應對策略。本文同時提供世紀供股，散戶要知的關鍵日期。



新世界與供股計劃中建議「1供11」，供股價低至每股0.9元。（Getty）

「1供11」大折讓逾八成 不供股權益恐被攤薄逾九成

按供股通告，新世界計劃「1供11」，供股價低至每股0.9元，較消息公布前、上周五（13日）停牌前收市價4.87元折讓逾八成，合共集資約249億元。

所謂供股，即上市公司向現有股東發行新股票來集資，而今次「1供11」便指每持有1股現有股份，便有權以每股0.9元的「折讓價」，額外認購11股新股 。以該股一手1,000股計算，若要不讓自己的持股比例被溝淡 ，便需拿出9,900元認購11,000股，持股數目升至12,000股。

如果不供又如何？答案是股權被攤薄！供股完成後，總股本將由25.17億股「發水」至約302億股，原有權益將被攤薄逾91%。以持有一手1,000股、停牌前股價4.87元計算，供股後每股理論除權價將降至約1.23元（即︰4.87元 + 11 股 x 0.9元供股價 / 12股）。手上一手正股的理論市值 將由4,870元大縮水至僅剩約1,231元，單計正股市值便蒸發約3,639元，跌幅近75%。 值得一提，9毫子供股價較4.87元折讓逾八成，但較理論除權價僅折讓兩成七。若以新世界周一暴瀉後收報收報2.885元計，股後每股理論除權價將降至約1.065元，逼近供股價。

面對如此「辛辣」的供股方案，小股東往往陷入「供、沽、揸」的三難局面。宏高證券有限公司負責人梁杰文逐一剖析散戶在三種情境下的應對策略及實際影響，並提醒投資者切忌盲目借貸「溝貨」。

《香港股票財技密碼》作者、宏高證券投資經理梁杰文。（張浩維攝）

「迫供」︰須審視樓市前景 提防兩三年後再「抽水」

針對第一種選擇「迫供」，梁杰文提醒，散戶首先要預留充足資金，並做好承受股價劇烈波動的心理準備，因為今次「1供11」的供股比例相當誇張，加上股價單日已下跌近五成，預計至除淨日及除淨後，股價仍會出現較大幅度波動。

雖然集團管理層在網上記者會上承諾三年內不會再供股，但梁杰文建議散戶在決定參與供股前，必須重新審視集團基本面，以及對香港地產市道長遠發展是否具備信心。他特別提醒，今次供股集資額僅勉強應付未來兩年的銀行貸款及還債需求，若本港地產市道短期內未見明顯起色，「可能壞少少講要有心理準備，兩、三年之後又會再抽水集資，都不得不防。」

資料顯示，截至2026年6月底，集團淨負債約為1,263億港元，今次連供股等「組合拳」，到2031年底前目標亦僅削債約400億至500億元。

《香港01》記者高嘉怡﹙Kitty﹚為你緊貼新世界消息︰



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新世界截至6月底淨負債仍高達1,263億港元，本次連供股等「組合拳」，到2031年底前目標亦僅削債約400億至500億元。 （Getty）

「斷捨離」︰「一了百了，沽咗去」合理做法

對於不願再投入「萬元計」跟供，又或對新世界前景感到不確定性的散戶，梁杰文認為選擇「一了百了，沽咗去」亦是合理做法。

他分析指，今次供股並非解決所有問題，只是解決短期內的財務困難，是次供股雖然獲得249億元資金，但供股後淨負債仍高達千億元，反映一次供股並不足以解決其債務問題。

投資者暫看不到出路，加上管理層今年2月才表示暫無供股計劃，不足九個月便突然宣布大比例供股。梁杰文表示：「呢間公司的前景或者管理層的手法，好似未必令到投資者放心！」因此直接套現離場「唔使煩」亦屬可行之策。

他建議散戶沽貨後，可考慮將資金「換馬」至基本面較穩健、股價表現相對強勢的同業作長線持有，例如領展（0823）、長實（1113）或新地（0016）等。

分析料，本次供股金額不足以解決新世界所有債務問題。（Getty）

「欲斷難斷」︰可沽供股權套現 切忌借貸盲目溝淡

若散戶因持有正股多年，有「情意結」或帳面已大幅虧損而「唔捨得」在現階段沽貨，採取第三種策略，即「揸住但不供股，並賣出供股權」，梁杰文認為做法同樣可取。

梁杰文建議投資者可在供股權買賣期間，於市場沽出供股權以套現部分資金。雖然不參與供股會導致原有持股比例被大幅攤薄超過九成，而大股東周大福企業亦有機會透過額外包銷進一步增持，但梁杰文坦言在這個情況下「都冇得諗咁多」。他更反對散戶為供股而借貸，或為求「溝淡」成本而再作大幅投入。

若散戶因帳面已大幅虧損或可考慮賣出供股權「套現」。（Getty）

新世界落實供股 仍須過小股東一關

面對折讓逾八成的「1供11」方案，小股東在決定「供與不供」之前，更應留意方案仍存在三大變數，因方案仍要散戶在內的獨立股東批准。新世界供股要正式落實，必須先過以下三關：

第一關：獨立股東大會過半數通過

由於涉及大比例供股及大股東包銷，公司須召開股東特別大會（EGM），獲超過 50% 獨立股東贊成，而大股東（如周大福企業）及其一致行動人士必須放棄投票。

第二關：獲批「清洗豁免」

若散戶放棄供股，大股東包銷後持股比例將大增並觸發全面收購門檻，因此必須獲證監會授出「清洗豁免」，且該豁免須同時獲至少 75% 獨立股東高票通過。

第三關：與債權銀行達成貸款展期協議

供股計劃與債務重組掛鉤，公司必須與所有目標債權銀行簽署具約束力協議，同意在公司提前償還部分本金後，將餘下龐大貸款的到期日延長。

新世界董事會主席鄭家純（Getty）

供股時間表一覽：1月5日股東會表決 1月19日起買賣供股權

無論你是哪一類散戶，也要記低以下日子。根據新世界在供股文件中提供的預期時間表，散戶若要作出部署，務必緊記幾個關鍵日期︰

2027年1月5日︰表決供股方案

集團預計於2027年1月5日（二）召開股東特別大會表決供股方案，並於翌日1月6日迎來最後連權交易日（即除淨日前最後一日），有意參與供股的投資者必須在該日收市前持有股份。

2027年1月19日至26日︰供股權套現

若股東決定不參與供股、並打算沽出供股權套現，則須留意1月19日至1月26日期間的未繳股款供股權（即供股權）買賣期，錯過這段時間供股權便會作廢。

2027年1月29日：抬錢供股（即接納供股及繳付股款） 最後截止日期

至於決定「跟供」的散戶，最遲須於1月29日下午4時前完成接納及繳付股款。要留意透過銀行或券商辦理通常會更早截止，而成功認購的供股股份預計將於2月10日上午9時起正式開始買賣。

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新世界供股預期時間表