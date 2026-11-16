【新世界 / 0017 / 供股 / 鄭家純 / K11 】新世界（0017）提出「1供11」超大比例供股計劃，供股價低至0.9元，折讓幅度高達約81.5%，集資額高達249億元。比例之誇，惹來廣泛關注︰為何採取如此進取的定價與比例？不怕遭獨立股東否決嗎？



《香港股票財技密碼》作者、宏高證券有限公司負責人梁杰文接受訪問時分析指，大折讓供股實屬「逼於無奈」的商業考量，旨在確保集資達標及吸引包銷商承接。至於集團會否藉機走向私有化，他斷言機會微乎其微，直言大股東絕不願意連同龐大債務一併私有化。



新世界（0017）提出「1供11」超大比例供股計劃，供股價低至0.9元，折讓幅度高達約81.5%，集資額高達249億元。（資料圖片）

大折讓鎖死「失守」風險 且保包銷防「爛尾」

市場疑惑新世界為籌集約249億元，何不減少供股價折讓、採用「1供2」或「1供3」等較溫和比例，反而推出「1供11」兼折讓逾八成的方案。宏高證券負責人梁杰文解釋，相信是債權銀行對集團構成融資壓力，「一定要籌集到呢個（近250億）資金先可以改善到個財務狀況，再可以滿足到再融資要求，咁佢哋（指新世界）迫於無奈都要集接近250億啦！」

他指出，由於集資總額近250億元是既定目標，若採用「1供3」等較小比例，每股供股價便需定於較高水平，折讓幅度亦會大幅收窄。以新世界現有約25.17億股推算，假設採用「1供3」的比例，只能發行約75.5億股新股，每股供股價便須定在約3.3元，較停牌前股價4.87元僅折讓約三成。「一旦市況波動令正股跌穿3.3元，散戶在市場直接入貨比供股更便宜，便有可能集體棄供，包銷商（例如滙豐、星展）看到風險太大，亦根本不敢接這單生意，整個集資計劃就會『爛尾 』。」

梁杰文指出 ，「你搵唔到包銷商的話，亦都實行唔到你呢個供股計劃。」 因此，集團計算，先將供股價壓至極大折讓，「確保嚟緊嗰個股價點跌，心理上都冇可能跌穿九毫子」，但為了在低定價下湊足249億元目標，被迫就將供股比例變得「異常地大，異常地高」。

《香港01》記者高嘉怡﹙Kitty﹚為你緊貼新世界消息︰



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《香港股票財技密碼》作者、宏高證券投資經理梁杰文。（張浩維攝）

供股表決存變數惟否決機會微

是次供股方案須獲獨立股東投票通過。梁杰文認為表決結果存在一定不確定性，部分獨立股東或因不願見到供股，或雖願意供股但「唔想見到咁大比例」，從而投下反對票。

一方面，他回顧過往新世界系內公司的資本運作，指出系內確曾有未能取得足夠股東支持的「前科」，例如早年新世界百貨（0825）私有化曾因未達受納門檻而告吹，而新世界中國（0917）於2014年首次私有化時亦因「數人頭」遭否決，直至2016年捲土重來方成功私有化退市。

因此，他認為今次供股方案遭獨立股東反對而觸礁的風險確實存在，但相信最終供股不獲通過的機率非常低。梁杰文解釋，「不喜歡這間公司的小股東，應該選擇早早沽貨離場，未必願意繼續持有，留待股東會才反對。」

新世界發展主席鄭家純。（資料圖片）

趁供股部署私有化？ 專家料周企無意「攬債上身」

是次供股由大股東周大福企業擔任包銷商，承擔最多約75%供股股份的認購及包銷責任。換言之倘若小股東無力跟供而放棄認購，周大福企業在「包底」後，持股比例將由原本約45%急升至逾72%，市場上遂有聲音揣測，大股東或藉大比例折讓供股攤薄小股東權益，「大玩財技」，待股權高度集中至近75%的「私有化邊緣」後，再以低成本部署私有化。

但梁杰文則認為大股東並無此打算，並指「如果要私有化，佢（新世界）唔會走去供股。」他指出，參考近兩年新世界系內的動作，包括曾經將資產出售予新創建，可見管理層「早有部署，從來都沒有打算私有化新世界」。

梁杰文更點出最關鍵的財務考量，指一旦將公司私有化便等同「攬住晒新世界嘅債務」，相信大股東絕不願意用周大福企業的名義去為債務「包底」。相反，維持上市公司地位便能做到「進可攻退可守」，因此他深信私有化從來不在大股東的考慮之列，更形容：「你私有化其實你唔單止私有化咗間公司，你連債務都私有化咗。」