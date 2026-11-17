【美國雪糕/Dairy Queen（DQ）/銅鑼灣】冬天食雪糕！擁有85年歷史的美國雪糕Dairy Queen（DQ）相隔近半世紀後正式重返香港市場。首間旗艦店將於本月28日在銅鑼灣全新商廈港島壹號中心（One Causeway Bay）正式開業。



本季度內將一口氣開設4間分店，版圖全面覆蓋港島、九龍、新界及離島，積極搶佔香港雪糕及甜品市場份額。



有85年歷史的美國雪糕Dairy Queen（DQ）強勢回歸香港市場。（網上圖片）

美國雪糕Dairy Queen（DQ）首間旗艦店將於本月28日在銅鑼灣核心地段One Causeway Bay正式開業。（網上圖片）

首店選址銅鑼灣 重返發跡地

首間旗艦店選址銅鑼灣 One Causeway Bay，別具重返發跡地的象徵意義。翻查資料，Dairy Queen 早於 1979 年曾以譯名「美利仙」登陸銅鑼灣開設門市，惟後來撤出香港，成為不少 70 及 80 後香港人的童年回憶。是次回歸首店再落戶銅鑼灣，正好延續品牌與該區的歷史淵源。

除銅鑼灣旗艦店外，早前有網民亦在觀塘新商場 The ANGLE 發現該品牌的裝修圍板，顯示九龍區分店亦已進入籌備階段。

觀塘新商場The ANGLE有DQ雪糕的裝修圍板。（網上圖片）

招牌暴風雪「倒轉不瀉」成話題

Dairy Queen 目前在全球營運超過 7,700 間分店，規模龐大。品牌最具代表性的產品非「暴風雪（Blizzard）」系列雪糕莫屬。該款雪糕以特定比例的奶漿製成，顧客可自由配搭曲奇碎、布朗尼、黑糖麻糬及芒果醬等多款配料。

產品最大特色在於質感極為濃稠，即使將杯子倒轉亦不會掉落；店員在交付雪糕時，更會即席示範將雪糕倒轉 180 度，以展示其「倒轉不瀉」的獨特效果，成為品牌最具話題性的招牌體驗。