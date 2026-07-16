新地觀塘新商場「三布目」改名The ANGLE　前名靈感來自涉谷地標

【新地/商場/三布目/The ANGLE】新地（0016）旗下觀塘巧明街98號全新商場原本於2025年7月份命名為三布目（Scramble Hill），惟最新公佈商場重新命名為「The ANGLE」。新鴻基地產代理租務部副總經理孫雅茵表示，The ANGLE設三大核心品牌理念，包括「空間」、「視角」、「匯角」，又指目前商場目前正積極進行招商及商戶進駐籌備，計劃分兩個階段開幕，今年暑假率先展開試業，第三季度迎來租戶陸續進駐。



引進過萬呎重量級動漫娛樂巨頭

觀塘巧明街98號商場重新命名為「The ANGLE」，項目總建築面積約50萬平方呎，總樓層11層，提供逾200間商店。孫雅茵表示，商場將實現三大核心價值，第一為多元主題「空間（ANGLE）」，為上班族、動漫潮流迷、寵物家庭及一眾消費者，建構出一站式高規格的複合生活空間。其中「Anime ANGLE」引進過萬呎卡牌旗艦館 HobbyLand 及 TAITO STATION 等重量級動漫娛樂巨頭，未來將持續策動各類大型動漫遊戲主題活動。

此外，其他多元主題還包括「Food ANGLE」、「Pet ANGLE」及「Your ANGLE」。

至於另外兩項概念包括「視角（ANGLE）」概念及「匯角 (ANGLE)」，前者指領大眾以全新前瞻視角，重新感受觀塘近年成功活化轉型的面貌；後者則指項目座落於觀塘巧明街的黃金交匯核心空間，配合「創紀之城」辦公大樓群，為九龍東商圈注入嶄新活力。

過萬呎卡牌玩具旗艦體驗館 可容納128人同場對戰

孫雅茵又表示，The ANGLE策略性打造「首店經濟」，融合多元化首度進駐的最強商戶組合。當中的核心亮點首推全港首間、佔地過一萬平方呎的卡牌玩具旗艦體驗館HobbyLand x BattleGround，店內除了設有玩具試玩及模型體驗區，更配備可容納高達128人同場對戰的專業卡牌特區。

設空中花園 Sky ANGLE 結合戶外餐飲與人寵共融

商場於 9 樓及 10 樓打造了空中花園 Sky ANGLE，將戶外餐飲與人寵共融結合，全面迎合區內多座甲級商廈上班族與有寵家庭的餐飲與消遣需求。

對於項目的招商進度，她透露，商場目前正積極進行招商及商戶進駐籌備，計劃分兩個階段開幕，今年暑假率先展開試業，第三季度迎來租戶陸續進駐。首階段將開放約60%樓面，以餐飲為主力。

人氣餐廳及潮玩娛樂品牌佔整體租戶約六成

商場首層以即買即食Grab & Go為主，店舖面積平均約 200至500 平方呎。項目亦配備3個合共5,000平方呎的表演場地以及近400個車位，集團擬將The ANGLE打造為全港標誌性的動漫潮流與休閒生活地標，商戶陣容經細心規劃，當中人氣餐廳及潮玩娛樂品牌佔整體約六成。

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免費開放「爆旋陀螺自由對戰區」

而商場開幕的首波造勢與市場推廣策略方面，孫雅茵表示，為配合項目首階段開幕部署，The ANGLE推出一連串夏日限定活動，如已率先免費開放「爆旋陀螺自由對戰區」，讓陀螺發燒友切磋比拼，打造濃厚的年輕潮流社群氛圍。

項目寫字樓方面，新鴻基地產代理寫字樓租務部總經理盧經緯表示，作為集團在九龍東核心商業版圖的旗艦項目，The Millennity兩座甲級寫字樓合共提供約 65 萬平方呎的國際級辦公空間，項目榮獲美國領先能源與環境設計（LEED) 及國際健康建築標準認證（WELL) 最高級別的鉑金預認證，同時獲得香港綠色建築議會頒授的綠建環評(BEAM Plus) 新建建築的鉑金預認證。」

去年曾命名三布目 靈感來自東京涉谷著名地標

值得留意，上述巧明街新商場在2025年7月份曾命名為「三布目」（Scramble Hill），當時發展商表示命名靈感來自東京涉谷著名地標 Scramble Square 及 ScrambleCrossing。

當時發展商代表馮秀炎表示，「三布目」象徵人潮聚集的活力氛圍，並結合九龍東的地理特色，展現出商場致力於創新生活體驗的願景，而「三布目」取自 Scramble 的意象，象徵完美的新生活和視野，強調商場的多元和活力。整體上，Scramble Hil「三布目」傳達出一個充滿活力和創新精神的空間，宣在成為年輕家庭與新世代的娛樂休閑新熱點。

↓發展商去年為「三布目」舉行商場命名記招↓

巧明街商場前身為一座60年歷史的巴士車廠，由新地（0016）及載通國際控股（0062）合作發展、位於觀塘巧明街98號，寫字樓部份大型綜合商業項目「The Millennity」早前已落成，項目早前已獲多家國際品牌及跨國企業預租。

十層商場佔地50萬呎 與APM相若

資料顯示，The Millennity由兩座大樓組成，各提供20層甲級寫字樓，總樓面約65萬平方呎，基座為10層大型商場，佔地約50萬平方呎，規模與APM相若。項目地庫4層停車場共設有近400個車位，當中配備電動汽車充電系統。

項目前身為九巴車廠，由九巴於2009年以約9.8億元將其轉售予母公司載通，翌年新地以約4.9億元購入一半權益，至2016年8月新地再斥約43.05億元為項目完成補地價，當時每呎補地價約3,743元。項目位置鄰近港鐵觀塘站及牛頭角站，亦有行人天橋接駁至創紀之城六期。