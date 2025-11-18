瑞幸咖啡Q3營收猛增50%　利潤卻降了！　開店狂潮仍在繼續

瑞幸咖啡公布2025年第三季度財務業績。數據顯示，2025年第三季度，公司實現淨營收152.9億元﹙人民幣，下同﹚，按年增長50.2%；淨利潤12.8億元，按年下降1.9%。

第三季度經調整每股ADS淨收益4.4元。

GAAP運營利潤為17.77億元，按年增長12.9%；營業利潤率從15.5%降至11.6%；Non-GAAP運營利潤為19.26億元，按年增長15.2%；Non-GAAP運營利潤率從去年同期的16.4%降至12.6%。

全球門店逼3萬家

門店方面，第三季度，自營門店收入為110.80億元人民幣，按年增長47.7%。自營門店門店層面營業利潤為19.41億元人民幣，按年增長10.2%，自營門店同店銷售增長率提升至14.4%。與此同時，聯營門店收入按年增長62.3%，至37.99億元人民幣。

截止2025年三季度末，全球門店總數達29214家，其中自營門店18882家，合作門店10332家，較2025年第二季度末的總門店數量增長11.5%；淨新開門店3008家（中國2979家，新加坡5家，馬來西亞21家，美國3家）。

客戶數方面，瑞幸咖啡三季度新增交易客戶超4,200萬，月均交易客戶數按年增長40.6%達1.12億，以上兩個指標均創歷史新高。截至三季度末，瑞幸咖啡的累計交易客戶數突破4.2億。

配送費用按年增長逾兩倍

費用方面，第三季度總運營費用為135.11億元，按年增長57.0%，增長主要源於公司業務擴張。

其中，材料成本55.4億元，按年增長40.6%；門店租金及其他運營成本為30.97億元，按年增長35.5%；銷售與營銷費用7.51億元，按年增長27.5%；

配送費用為28.89億元，按年增長211.4%，主要因第三方外賣平台訂單激增。

郭謹一︰門店網絡擴大 增強配送能力

瑞幸咖啡聯合創始人兼CEO郭謹一表示，瑞幸以規模為導向的策略繼續取得強勁的業績。第三季度，公司營收延續強勁增長勢頭，自營同店銷售額再次實現兩位數增長。

郭謹一續稱，瑞幸不斷擴大的門店網絡增強了配送能力，使集團能夠捕捉不斷增長的客戶需求並實現首次突破月平均交易客戶數超過1億的重要里程碑。

展望未來，郭謹一稱，仍將繼續致力於產品創新與品牌價值提升，不斷為客戶提供高品質、高性價比、高便利性的產品與服務，「這是我們持續擴大用戶規模的基石，也是公司實現長期可持續增長的關鍵驅動力。」