隨著AI應用越見普及，金融學院轄下負責研究工作、香港貨幣及金融研究中心今日（17日）發表新一份題為《由協助到自主：香港金融服務業人工智能應用、管治與合規》的研究報告。報告發現，香港金融服務業對生成式人工智能（GenA.I.）應用勢頭持續強勁，目前已應用或計劃應用該技術金融機構比例達到90%，高於2025年75%。



agenticAl應用增 69%機構已用或擬用

同時，代理式人工智能（agentic A.l.）應用正目益增長，13%金融機構已應用，亦有56%計劃應用。展望未來，超過一半受訪金融機構表示將優先發展 GenA.I.並探索 agentic A.I.，另外有部分機構表示將兼顧兩者。金融機構已優先部署 agentic A.I.應用，將面向內部、程序密集工作流程自動化，例如中後台營運、認識你客戶（KYC）和反洗錢（AML）以及風險管理。

86%的受訪市場參與者認為，agentic A.l. 關鍵優勢在於其能夠自主執行決策並提高效率。然而，超過一半金融機構認為可解釋性和營運風險是主要挑戰，近三分之二服務提供商則關注系統間協調複雜性。

逾半機構憂主要挑戰為可解釋性及營運風險

報告以研究中心於 2025 年發表研究報告為基礎，更新了GenA.I.最新概況，並探討香港金融服務業中agentic A.l.的發展，尤其關注人工智能在監管合規方面的應用。報告涵蓋由研究中心於2026年1月至7月期間委託進行問卷調查和深度訪談，受訪者包括金融機構、科技和監管科技服務提供商。

報告並顯示，GenA.I. 和 agentic A.I. 可望變革監管合規領域，其中預防金融罪行和監管監察是最常被提及應用場景。在受訪金融機構中，86%已應用或計劃應用 GenA.I. 進行監管合規管理。目前主要的應用案例包括預防金融罪行、監管監察及監管資訊更新。

86%已用或擬用 GenAI進行監管合規管理

受訪市場參與者認為，將 GenA.I. 融入監管合規的好處包括：合規流程更具效率及更準確、提升風險偵測能力，以及降低營運成本。

有超過70%金融機構表示，有興趣在未來3至5年內探索將 agenticA.l. 應用於客戶開戶和盡職審查以及交易監察和詐騙偵測的應用築例。

金融學院行政總裁兼研究中心執行董事馮殷諾（左）。（顧慧宇攝）

負責任應用AI 人為監督及人才培訓

金融學院行政總裁兼研究中心執行董事馮殷諾表示，根據調查和國際經驗，報告提出五項參考因素，以促進香港金融服務業負責任地應用人工智能，包括保持監管清晰度和前瞻性，確保穩健數據隱私與保護及網路安全，定期評估人工智能監督和風險管理措施，加強營運韌性和運算系統可擴展性，加強人才培訓、機構能力建設及協作。

報告指出，穩健的人為監督、全面的人才發展和能力培訓是負責任地應用人工智能的重要支柱。隨着人工智能從 GenA.I. 向 agentic A.I.演進，穩健的人為監督仍是關鍵。金融機構應採取適當且有效人為監督方法，充分考慮不同人工智能應用場景中展現重要性、風險、自主性、複雜性和可解釋性。

同時，人才發展和能力培訓不止於技術技能範疇，應採取更全面策略。個人和機構需要能力包括：識別能夠創造真正經濟和社會價值應用場景、評估其正面和負面影響，以及妥善處理相關合規與倫理問題。