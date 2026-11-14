黃仁勳下台等於NVIDIA技術霸權瓦解？　兩大對手動向惹關注｜莊主

過去一星期，投資市場的焦點，看着黃仁勳出軌事件這個劇情如何發展。



目前最終在2026年11月12日，NVIDIA正式宣布，聯合創辦人黃仁勳辭去行政總裁及董事職務，由財務總監Colette Kress暫代CEO，董事會同時展開尋找永久繼任人的程序。

英偉達任命執行副總裁兼財務總監Colette Kress擔任臨時行政總裁。（英偉達網站）

此前，董事會因黃仁勳可能成為外國情報活動目標的相關報道，啟動獨立調查。不過，公司明確表示，目前沒有理由相信國家安全或商業機密已受到損害。換言之，管理層變動是已確認事實，但調查所涉及的安全風險，仍不能當成已證實的違規行為。

其實費城半導體指數，早於10月初前已經醞釀泡沫化及科企自由現金流的問題。從高位回落。民主黨中期選勝出，得到兩院多比數議席，令到數據中心及人工智能發展存有疑問。而黃仁勳事件則將半導體的拋售情況去到一個近期極端。

半導體指數到達9000邊緣的時候，這個震撼彈反而造就一些超賣的半導體公司及人工智能相關公司作出了近期比較顯著的反彈。但始終還是受制於費城半導體指數10510這個阻力位。

而NVIDIA股價配合，黃仁勳辭職的消息而股價一下子大跌，觸動週線圖，上升趨勢線底部$148，然後即日作出強勁反彈。主要是投資者，在大跌的時候大量湧入。沒有黃仁勳的NVIDIA會面對什麼問題，而同時，有什麼其他公司會可能受惠？

NVIDIA過去最大的競爭優勢，並非單純GPU效能領先，而是黃仁勳建立的「GPU硬體、CUDA軟體、NVLink高速互連」完整生態。這種由晶片延伸至整個資料中心的系統架構，令企業一旦採用NVIDIA平台，便需要承擔極高的轉換成本。

NVIDIA過去最大的競爭優勢是黃仁勳建立的「GPU硬體、CUDA軟體、NVLink高速互連」完整生態。（Reuters）

黃仁勳亦長期親自參與產品路線規劃，並與Microsoft、Meta、Amazon及Google等科技巨頭維持密切合作。如今核心領導者離任，市場自然擔心客戶關係、技術開發速度及策略執行效率受到影響。

另一個問題是監管壓力。NVIDIA已在監管文件披露，歐美及亞洲多個司法管轄區的競爭監管機構，持續要求公司提供涉及GPU銷售、產品供應分配、軟硬體策略及客戶協議的資料。這與近期董事會的獨立調查屬不同事件，但兩者同時出現，增加企業治理的不確定性。若未來監管機構進一步限制排他性安排或綑綁銷售，NVIDIA的定價能力及市場溢價可能受到挑戰。

所以無論是過往黃仁勳在位時的戰略夥伴，及他所重點的投資公司，可能也要評估一下。

事件發生後，市場可能認為，最直接可能受惠的企業是AMD。AMD已不再只是提供另一款GPU，而是逐漸建立Instinct GPU、EPYC CPU、ROCm軟體及Helios機架系統的完整方案。尤其Meta、OpenAI、Anthropic等企業已公布或部署AMD算力合作計劃，顯示大型客戶正在推動多供應商策略。倘若NVIDIA管理層過渡期間出現執行問題，AMD有機會加速爭取新增訂單。不過，市場憧憬AMD的市佔率提升至10%至15%，目前仍屬預測，不能視為必然結果。

其次值得關注的是博通Broadcom（AVGO）。與AMD直接競爭通用GPU不同，Broadcom的優勢在於協助科技巨頭設計客製化ASIC。Google TPU及Meta MTIA均代表大型雲端企業希望針對特定AI工作負載，降低耗電量、改善成本效益，減少對昂貴通用GPU的依賴。Broadcom已與Google延長下一代TPU合作，亦深化與Meta的客製化晶片合作。隨著AI推論需求增加，這種替代方案可能更具吸引力。

博通Broadcom能為科技巨頭設計客製化ASIC，隨著AI推論需求增加，這種替代方案可能更具吸引力。（broadcom.com）

對投資者而言，最大變數是NVIDIA新任領導團隊如何反擊。若公司透過降價、改善開放性或加快下一代晶片推出速度維持市佔率，AMD與ASIC競爭者未必能將市場憧憬轉化為利潤。此外，假如AI資本開支因融資成本上升或商業化不及預期而放緩，整個半導體產業都可能面對壓力。事實上，AMD、Broadcom在11月12日因競爭憧憬上升後，部分半導體股份於13日已出現明顯回吐，反映市場仍未形成一致判斷。

總結而言，黃仁勳離任不等於NVIDIA技術霸權立即瓦解，而是可能加快AI算力市場由單一主導者走向多供應商競爭。AMD是最直接的GPU競爭者，Broadcom主攻客製化ASIC，未來市場真正需要觀察的，不只是NVIDIA股價能否反彈，而是其毛利率、訂單增長及客戶採購比例是否出現結構性轉變。11月17日即將公布的NVIDIA季度業績與管理層指引，將是首次重要驗證。

筆者撰稿時持有Google及相關權益。



【財經專欄】美市莊1莊．莊主（劉偉強）｜昇恆資本投資策略師暨家族辦公室拓展總監

證監會持牌人士。時勢派投資者。多倫多大學主修經濟和統計。擁有超20年金融理財及投資經驗，在加港兩地擔任過二十多個媒體節目常駐嘉賓，為財經書《最佳位置》、《AI選美》作者。

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