黃仁勳辭職｜英偉達V彈有救？　Fund佬拆局　黃國英一原因戒抄底

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／輝達 / Alice huang / Kimberly Powell】英偉達創始人兼行政總裁黃仁勳接連捲入兩宗婚外情醜聞後宣布辭職，並由首席財務官Colette Kress﹙克雷斯﹚為臨時首席執行官，即時生效。受消息影響，英偉達股價隔晚美股開市早段，一度急挫最多14%，市值跌穿4萬億美元，其後收市跌幅收窄至4.3%，在「V彈下」收報166.19美元，市值重上4萬億美元水平。



英偉達自近月高位 243美元重挫至160美元附近，跌幅逾35%，市值累計蒸發逾萬億美元。公司預測市盈率（PE）由高位的 30 倍大幅回落至 14 倍。



作為全球 GPU 市佔率逾 70% 的行業巨頭，英偉達經歷大幅回調後，現時是否已浮現「抵買」良機？資深基金經理、資產管理董事黃國英認為，雖然公司股價與估值均已觸及低位，但鑑於 AI 行業瞬息萬變，加上「關鍵人物」或離場的不確定性，股價短期內仍面臨較大的下行風險。他直言：「寧願解決完公司接班問題，股價升至180、190的時候買，都好過現在盲估。」



英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳接連被爆婚外情。（Reuters）

黃仁勳請辭 恐斷AI生態「輸血」鏈

易方資本投資組合經理王逸研指出，回顧歷史，此類事件的當事人通常只能請辭，極少能調任或轉任董事長。一如他事前所料，黃仁勳最終離職，料除了會削弱其個人光環帶來的公司溢價、觸發市場下修 EPS 預測外，更將重塑整個 AI 產業鏈。

事實上，黃仁勳此前一直高調為「AI進步論」代言。王逸研分析指，在供應鏈層面，黃仁勳早前極力推動台積電等供應商擴產，確保 OpenAI 與 Anthropic 等核心客戶獲得晶片供應；在資本佈局上，他亦善用「循環融資」策略，一邊動用英偉達的資產負債表，投資激光廠商 Lumentum、Coherent 及新興雲端廠商 CoreWeave；另一邊廂則牽頭高盛、黑石等財團發放貸款，透過公司信貸擔保啟動整個產業的信貸週期。

對此，黃國英亦直接指出，是次風波絕非單純「補裂口」的小事件，並提出核心質疑：「如果換人，繼任者夠不夠膽再為AI生態系統輸血呢？」

左圖為OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）；右圖為英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳。（Reuters）

新雲失「靠山」恐受重創 非英偉達系迎良機

黃仁勳卸任，具體將對行業帶來哪些連鎖衝擊？兩位分析師均認為，新興雲端服務商（Neocloud）或首當其衝、受創最深。一旦英偉達減少「循環融資」支持，這批新雲服務商將被迫轉向發債或股權融資；在當前高息環境及市場信心轉弱的雙重夾擊下，其集資成本勢必被大幅推高。

與此同時，晶片行業的競爭格局亦將迎來調整。黃國英認為，AMD、Broadcom、Google 甚至 Tesla 等競爭對手，將迎來擴大市佔率的良機。此外，對於電力企業、AI 應用等其他非英偉達系公司，由於投資者對其風險顧慮較小，資金轉向之下反而有望迎來受惠機會。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為超微（AMD）行政總裁蘇姿丰（Lisa Su，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

算力渠道受限 中國AI恐難縮技術差距

中美 AI 角力持續升溫，而晶片正是兩國比拼算力的核心。雖然英偉達早前僅向中國出口少量低端 H200 晶片，只佔其總銷量 8%，但受惠於數據中心在東南亞及中東等地的廣泛佈局，中國 AI 公司仍可透過海外渠道間接使用英偉達晶片。

針對這條迂迴路徑，王逸研指出，目前民主黨主推的「RASA」法案正成為英偉達面臨的另一大政治風險。據悉，該法案將授權美國商務部監管透過雲端遠程存取受限制技術的行為；眾議院已於 1 月以 369 票對 22 票通過該法案，目前正等待參議院進行表決。

因此，王逸研認為，一旦黃仁勳卸任並疊加美國監管收緊，將對中國 AI 公司的發展造成實質衝擊：「一是你租不到海外的算力，訓練新模型的進展就會變慢；二來因為是開源與閉源的差距縮得很細，因此中國AI與 OpenAI、Anthropic 的差距可能就會愈來愈大」。