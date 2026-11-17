近來，美國選舉換屆、黃仁勳離任英偉達無疑是熱議話題，多家媒體亦指出其對中國企業發展AI或有不利影響。不過，這並未減緩內地科企加強算力部署。



阿里雲今日（17 日）舉行「阿里巴巴香港峰會 2026」，阿里雲智能國際業務副總裁、亞太北區域總經理袁志明表示，未來一年將在香港擴展數據中心，預計到 2032 年，阿里雲全球數據中心總容量大幅擴增十倍至20吉瓦（GW），未來五年AI資本開支更將遠超3,800億人幣。



阿里雲智能國際業務副總裁、亞太北區域總經理袁志明宣佈與美亞娛樂（0391）在影視合作、知識產權（IP）展開AI合作。（熊若皙攝）

「平頭哥」自研晶片已部署海外 未來AI資本開支將遠超3,800億

袁志明提到，阿里雲過去一年在香港新增數千家客戶，最新大模型「千問 4 Max（Qwen4-Max）」總客戶達6.5萬家，其中95%已採用或即將上線AI服務。

針對算力基建，袁志明表示，香港雖已租用3個數據中心，仍處於「供不應求」狀態。未來12個月，阿里雲將在香港、法國、荷蘭、芬蘭、中東及馬來西亞開設新數據中心，其中香港為「重中之重」，建設進度將快於其他地區。

他亦透露，阿里雲去年上半年已公布投入3,800億元人幣建設雲與 AI 基建，未來五年實際投資金額將遠超此數。此外，阿里雲亦計劃在6年內達成全球數據中心20吉瓦（GW）目標。作為對照，紐約市在夏季熱浪期間的用電量約為10吉瓦。

談及即將拆分來港主板上市的「平頭哥」，袁志明表示，平頭哥自研PPU晶片已獲准部署於海外，目前在香港及澳門已有金融、政府、地產零售及電訊營辦商等客戶採用，用於模型訓練與推理。

阿里巴巴(9988)公布，聯交所已確認該公司可以分拆旗下全資半導體子公司「平頭哥」在主板上市。（視覺中國）

AI 切入金融核心業務 推人才計劃三年培訓3萬人

袁志明指出，目前全球所有 AI 產生的思維算力僅佔全人類的3%，預計未來兩至三年將激增1,000倍。「千問 4 Max」作為阿里最新大模型，其平均調用成本較上一代降低60%，快取（Cache）價格亦下調約三成。除基礎模型外，阿里雲同步推出 AI 辦公平台「QwenWork（千問辦公）」、編程工具「Qoder」等。

除了AI研發投入外，阿里雲亦宣布推出「AI 啟航」香港青年人才計劃，對象涵蓋大專院校至高中生，目標於未來兩至三年為香港培訓30,000名青年AI人才。目前，阿里雲已與香港大學、香港科技大學和香港浸會大學等九所高校合作，開發AI相關課程和黑客松計劃，並為學生提供實習機會。