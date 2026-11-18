在現時的服裝市場，潮流更迭迅速，顧客喜好持續轉變。江南布衣（03306）並未走追求低價、快速擴店的路線，而是以鮮明設計風格與長期顧客關係，逐步確立自身定位。這種增長方式未必最搶眼，但配合穩健的盈利與派息能力，值得中長線投資者留意。



從女裝出發 建立多品牌生意

江南布衣以設計師服裝為主，旗下主品牌JNBY主要服務具消費能力、重視個人風格的女性，另外亦有男裝品牌速寫、童裝jnby by JNBY，以及定位較高的女裝品牌LESS，並延伸至家居及其他生活產品。

集團透過自營店、經銷商及網上渠道銷售。截至2026年6月底，門店共2,118間。多品牌的好處，是可以照顧顧客在不同年齡、家庭階段及場合的需要，不必單靠一個品牌支撐整盤生意。

江南布衣透過自營店、經銷商及網上渠道銷售。（江南布衣官網）

行業增長放慢 特色品牌仍有空間

目前內地服裝市場已過了單靠開店便容易增長的階段。據市場分析估計，2025至2030年，中國女裝市場每年平均增長約1.3%。消費者花錢更審慎，品牌要突圍，便要令顧客覺得產品有特色，而且值得付出較高價格。這對江南布衣既是挑戰，也是機會。內地女裝市場仍相當分散，2025年首五大品牌合計佔比只有約5.4%，反映具辨識度的品牌仍有擴大空間。

江南布衣的優勢，是多年累積的設計風格及會員基礎。不過，集團同樣面對國際品牌、本地中高檔女裝，以及網上新品牌的競爭。設計能否持續吸引顧客，比門店數目增加多少更重要。

上個財政年度 收入盈利穩步向上

江南布衣的財政年度於6月底結束。以2026財年而言，集團收入約人民幣60.46億元，按年增加9%；股東應佔盈利約9.97億元，增長11.7%，盈利增幅高於收入。每100元收入，扣除貨品成本後約剩下66.6元，毛利率達到66.6%，較上年有所改善；最終盈利佔收入比例亦升至約16.5%。這顯示集團不只是賣得更多，亦有能力控制成本、改善產品及銷售組合。

期內網上收入增長約20.5%，線下可比較門店銷售則回升2.4%。LESS收入增加17.4%，是較突出的增長來源；速寫收入下跌1.1%，反映出旗下的品牌表現並非齊步向上，但整體盈利仍然增長11.7%，這正好是品牌互補所帶來的正面結果。股東回報亦具吸引力。全年每股派息2.33港元，包括0.75港元特別股息。

會員、網售及新品牌構成亮點

集團最值得留意的資產之一，是願意重複消費的會員。2026財年活躍會員約61萬人，其中全年消費超過人民幣5,000元的會員約36萬人，相關消費金額達52億元。這批熟客不但帶來生意，亦讓集團更了解顧客偏好，方便安排產品、補貨及推廣。相比每次都要花大筆廣告費吸引新客，長期經營熟客更有利於穩定盈利。

相比每次都要花大筆廣告費吸引新客，江南布衣長期經營熟客，更有利於穩定盈利。（江南布衣官網）

網上業務也不再只是清理舊貨的渠道。新產品佔網上銷售逾三成，反映網售正逐步成為品牌展示及正常售價銷售的平台。配合較快的補貨安排，集團可以因應需求調整供應，減少備貨失準的風險。

此外，LESS及新品牌提供了主品牌以外的增長來源。不過，新品牌規模仍小，不能過早假設全部都能成功。集團未來亦有園區建設開支，現金安排及派息能否兼顧，值得持續觀察。最新市場交流顯示，暖冬令短期銷售出現波動，但管理層仍維持收入指引，並以約百分之七十五的普通股息派付比例作目標。若盈利保持增長，收息吸引力便有一定支持。

股價上破阻力 上望目標26港元

股價一浪高於一浪，破頂後技術走勢下一個阻力為25.00港元。現時市場上共有7位分析師對江南布衣有進行調研的覆蓋，而分析師所給予的目標價由24港元至30港元不等，至於中位數則為26.38港元，按現價計算，上升潛力達到11%。現時市場預期江南布衣的2026-27年財年全年收入可以達到64.7億元人民幣，按年上升7%，而遠期市銷為1.59倍。至於預期同期的每股盈利可以達到2.04元人民幣，按年升7.8%，遠期市盈率只有9.7倍。

預期即使扣除了特別股息，未來一年的股息率仍然可以維持在8至10厘水平，對於收取股息的投資者是個不錯的選擇。尤其是現價的歷史市盈率只有10.3倍，遠低於市場同業的14.6倍歷史市盈率，估值更加吸引。投資者可以在股價返回22.50港元水平買入作中線持有，上望市場目標價26.00港元，股價宜守在21.00港元以上，失守先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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