龍豐集團（2290）公布，集團獲納入MSCI香港微型股指數，相關變動將於今個月30日收市後生效。集團同時於11月內開設3間新店，分別位於尖沙咀新港中心、大埔新達廣場及將軍澳新都城二期，門店總數由31間增至34間。



龍豐集團公布集團獲納入MSCI香港微型股指數。（資料圖片）

上市5個月獲納入指數

根據MSCI公布的11月份季度指數檢討結果，龍豐集團上市僅五個月即獲納入MSCI香港微型股指數。集團表示，是次獲納入國際指數，有望提升集團於資本市場的知名度及投資者關注度，並擴闊潛在投資者基礎。

3間新店選址涵蓋核心地段及民生社區

集團於11月相繼開設三間新店，選址涵蓋核心商業及旅遊地段，以及主要民生社區。集團指出，新店有助觸達不同客群，把握本地消費及旅客需求，同時加強於主要住宅區的市場滲透。隨着三間新店投入營運，集團門店總數增至34間。

謝少海：繼續優化門店佈局與產品組合

龍豐集團執行董事、主席兼行政總裁謝少海表示，集團獲納入MSCI香港微型股指數，以及三間新店相繼開幕，均是龍豐集團發展的重要里程碑。並指集團將繼續深耕零售市場，因應市場需求優化門店佈局與產品組合，同時探索新的增長機遇，提升品牌價值及市場競爭力，為股東及其他持份者創造長遠價值。