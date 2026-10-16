龍豐半年零售錄17.2億　按年飆19%　國慶黃金週升16.4%

龍豐集團（2290）公布截至今年9月底止六個月的最新營運數據。透過旗下零售店舖錄得的零售銷售總額約17.2億元，較去年同期上升18.9%，表現主要受惠於零售網絡持續擴張及客戶需求穩定。截至9月底，龍豐共經營33間零售店，較去年同期淨增4間，反映集團持續開設新據點、擴展零售版圖的策略。單計今年第三季，零售店舖銷售額約8.9億元，按年增長約16.9%。



龍豐旗下零售店舖錄得約17.2億元零售銷售總額。（資料圖片）

25間可比店舖錄15.39億

在可比店舖方面，期內共有25間店舖處於全期營業狀態，其同店銷售增長10.2%，錄得15.39億元；第三季同店銷售亦增長10%，達7.99億元。龍豐表示，有關表現有賴零售網絡持續擴展、客戶需求保持穩定，以及產品組合持續擴大所帶動。龍豐表示將繼續因應市場情況檢討店舖營運、產品組合及推廣活動，以支持可持續銷售增長並提升營運效率。

國慶銷售按年升16.4%

龍豐亦指出今年10月1日至7日國慶黃金周假期期間的零售銷售按年增長約16.4%。集團指出，期內銷售改善主要由於客戶流量增加，受惠於訪客人數上升，以及各類節慶活動和促銷優惠帶來的消費刺激。