又多間藥妝！龍豐80萬租尖沙咀廣東道地舖　兩度接手名牌UPSO舊址

核心區零售正經歷租客更替，部分名牌服飾退場之際，主攻旅客及民生消費的藥妝品牌則看準時機擴充。尖沙咀廣東道一個逾3,500平方呎地舖，近日獲本地連鎖藥妝店「龍豐藥房」承租，市傳月租約80萬元。今次亦是該集團在尖沙咀區開設的第5間分店。



上述租賃成交位於尖沙咀廣東道30號新港中心地下7號舖，物業面積約3,517平方呎，面向人流如鯽的海防道，能吸納前往海港城的內地及海外旅客。有市場人士估計，該舖最新月租約80萬元，呎租約227元。

尖沙咀新港中心地下7號舖。（資料圖片）

前租客為名牌服飾UPSO 新月租約80萬

翻查資料，該舖上一手租客為名牌服飾店UPSO，惟未能知悉月租水平。據了解，UPSO曾計劃開關後大做遊客生意，但該品牌近年已先後縮減核心區的分店網絡。隨著名牌退場，舖位隨即獲龍豐藥房承租。目前舖外已圍板，預料最快可於今年內完成裝修並正式開業。

2024年接手UPSO銅鑼灣分店舊址

事實上，今次並非龍豐首次承接UPSO退出的據點。早於2024年，龍豐已斥資約90萬元，租用該品牌原先位於銅鑼灣東角道、建築面積共約7,200平方呎的巨舖，呎租近125元。

去年百萬租廣東道 旗艦店後再增據點

另外，龍豐集團持續在尖沙咀佈局。早於2023年中港通關初期，該集團已落實以約100萬元的月租，租用尖沙咀廣東道86至98號文利大廈地下1至3號舖，面積約4,275平方呎，開設集團旗艦店「龍豐Mall」。如今事隔一年多，集團在同區周邊再增設分店。

除了部署傳統核心區，龍豐亦擴張至民生區一帶。據悉，集團近日落實預租觀塘成業街11號華成工商中心地下1號舖，面積達15,098平方呎。該處為觀塘人流最旺的地段之一。

龍豐集團以約100萬元的月租，租用尖沙咀廣東道86至98號文利大廈地下1至3號舖。（資料圖片）

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