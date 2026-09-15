銅鑼灣H&M舖有著落！內地女裝200萬租兩層　龍豐、千海水產齊進駐

【銅鑼灣/恒隆/H&M/巨舖/W.Management/龍豐/千海水產】銅鑼灣零售巨舖租戶洗牌，昔日由國際快時尚巨頭高價支撐，如今成為內地過江龍及本地藥妝店的「囊中物」！連鎖時裝店H&M位於百德新街FASHION WALK、月租曾達1,000萬元天價的四層高旗艦店，於今年結業後，該巨舖最新落實「一拆三」出租。



其中，內地潮流女裝品牌「W.Management」豪擲約200萬元，承租1至2樓近3萬呎樓面。地舖則傳由本地連鎖藥妝店「龍豐」以逾120萬元承租。而3樓由海鮮火鍋放題「千海水產」進駐。昔日H&M之呎租高達約217元，如今分拆後新租客的呎租僅介乎約67至120元，整體呎租水平已較高峰期大幅蒸發！



H&M旗艦店拆細 內地女裝吸納兩層樓面

恒隆中心商場Fashion Walk巨舖，涉及地下至3樓，合共4層樓面，每層面積約1.2萬平方呎，總樓面達4.6萬平方呎。該舖位由H&M在2013年舖市高峰期，以每月1,000萬元的天價承租，曾經是全亞洲最大旗艦店。但隨着品牌近年逐漸撤港，該店已於今年2月21日正式結業。

面對該四層「巨無霸」樓面，業主恒隆地產（0101）最終採取「拆細出租」，將其重新租出。市場消息指，當中佔地最廣的新租客，為首度進駐本港的內地女裝品牌W.Management。據了解，該品牌一併承租1至2樓、合共近3萬平方呎樓面，佔原H&M旗艦店面積約三分二。市場估計其月租約200萬元，呎租約67元。

品牌成立僅兩年 首度進駐香港

是次豪氣接手兩層樓面的W.Management，為一間主打「高顏值店員」、「平價潮流」的女裝品牌。雖然品牌於2022年才正式創立，但近年擴張速度極快，目前已在內地多個城市開設大型實體店，今次屬品牌首度進駐香港。

網上流傳的W.Management銅鑼灣分店模擬圖。（網上相片）

龍豐120萬租萬呎地舖 呎租較高峰跌近一半

除樓上兩層由內地時裝品牌接手外，最具商業價值的地舖亦已「名花有主」。早前市場傳出，佔地約1萬平方呎的地舖部分，由本地連鎖藥妝店「龍豐」承租，月租逾120萬元，呎租約120元。值得留意的是，該地舖現時呎租約120元，與昔日H&M整間旗艦店平均約217元的呎租相比，意味連最值錢的地下樓面，呎租亦較高峰期平均值跌近一半。

市傳佔地約1萬平方呎的地舖，由本地連鎖藥妝店「龍豐」斥逾120萬元承租。（李煥好攝）

海鮮火鍋放題「千海水產」進駐3樓

至於餘下的3樓樓面，則落實租予海鮮火鍋放題「千海水產」營運。現場所見，有通告顯示3樓新租客為千海水產，另外該舖目前在飲食平台上顯示已進入裝修階段。惟業主未有公佈具體租金水平。有市場人士估計，該舖最新月租料20至30萬左右，呎租約為20至30元。

恒隆地產盧韋柏：H&M舊址將重新劃分、引入多個品牌

對於上述恒隆中心H&M舊舖位，恒隆地產行政總裁盧韋柏近日在記者會上透露，集團收回該舖位後，將會進行重新劃分。以往該地舖較偏向由單一大型品牌承租，但未來將改為引入多個品牌並存。相關部署不是一兩個月的事，而是一年至一年半前已開始。

恒隆地產行政總裁盧韋柏。（左一）

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