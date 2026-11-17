英偉達（Nvidia，又稱輝達）前行政總裁黃仁勳近期因捲入多宗婚外情醜聞宣布請辭。美國眾議院外交事務委員會在聲明中表示，黃仁勳已同意於12月1日出席眾議院多個委員會的聽證會，並接受書面質疑。英偉達總法律顧問則將於12月2日出席這些委員會的聽證會。



黃仁勳此前辭任英偉達行政總裁後，網上雖有超過18萬人聯署支持其復職，且報道指他考慮尋求重返英偉達。但美國媒體CNBC於11月16日引述知情人士稱，英偉達董事會目前未考慮讓黃仁勳復職，也未就此展開討論。

2026年9月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在美國加州舉行的Dreamforce 2026高峰會上發表演講。（Reuters）

英偉達已聘請曼哈頓知名律師事務所Wachtell Lipton負責牽頭調查黃仁勳的行為，以及其行為是否危害了國家安全，又或洩露了公司機密。

黃仁勳的社交媒體X個人帳號簡介也已移除了「行政總裁」（CEO）頭銜，目前僅留下「創辦人」（Founder）的頭銜。原本可以直接進入公司官網個人介紹頁的網址也被刪除，企業認證徽章亦被移除。