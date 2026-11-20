【黃金/現貨黃金/金價】近期科技及AI股急挫，未有帶動傳統避險資產黃金上升，反引投資者沽金套現。今日（20日）國際金價繼續大幅下跌，現貨黃金盤中一度下試3600美元關口，最低報每盎司3619.81美元。續創逾14個月新低，較年初歷史高點回調幅度達到35%。



早前，內地遊客大批來港買金，企圖「趁低吸納」。不過，香港股票分析師協會理事溫傑則認為，金價短期內將維持區間波動。除非聯儲局的貨幣政策明朗化，否則金價難展強勁升幅，「目前金價未見底機會仍大」。



聯儲局政策成關鍵 12月加息機會大

關於金價未來走勢，溫傑認為，金價短期內將以區間波動為主，難以展開強勁升浪。他認為，「短期內金價未見底機會仍大。」他分析，由於早前公佈的美國消費物價指數（CPI）高於預期，亦有聯儲局官員提出一次加息0.5厘，這將對金價走勢產生重要影響。

就下次加息概率，溫傑指出，除非未來數週股市出現大幅下挫，否則聯儲局在12月加息的機會極大。他引述聯儲局9月份的會議紀錄解釋，美國經濟增強、招聘人數、企業盈利及資本支出均呈現良好勢頭，大部分與會者當時已預計年底前將會再次加息。

不過，他補充，兩至三年後進入減息周期，則會釋放利好，因此長期持有黃金仍有價值。

美國聯儲局11月18日公布上月議息會議紀錄，幾乎所有官員都預期將在12月加息，其中更有提出加息0.5厘的可能性。（資料圖片）

多重利淡因素夾擊 科技股下挫觸「套現救火」

溫傑分析，近期金價下跌受多項因素拖累。首先，部分國家因應地緣政治局勢，需要沽售黃金。同時，中東衝突致油價及通脹預期上升，加劇市場對美國加息的擔憂，帶動美元走強。在避險資金轉向美元的情況下，這些因素均對金價構成壓力。

此外，他認為近期科技股，尤其是AI板塊的深度調整，亦間接拖累了金價。溫傑指出，科技股急挫可能導致部分投資者面對補倉及追繳保證金的壓力。因此，投資者被迫沽售黃金以套取現金，進一步加劇金價的短期波幅。