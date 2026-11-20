美國眾議院外交事務委員會星期四（11月19日）罕見公開晶片出口許可數據，披露特朗普政府自去年12月至今年5月的半年內，共批准向中國企業出口近90萬枚由英偉達（Nvidia）和超威半導體（AMD）製造的先進人工智能（AI）晶片。



根據委員會公布的文件，這半年內，各企業曾申請向中國出口超過340萬枚晶片，最終美國商務部批准出口87萬9000枚，涉及產品包括英偉達的H200晶片及AMD的同級別產品MI325X。

值得關注的是，獲批出口許可涉及的中國企業包括阿里巴巴7萬5000枚、騰訊15萬枚、百度4萬3000枚及比亞迪4000枚，而這四家企業均被美國五角大樓列入中國軍方背景企業名單。不過，文件並未說明這些獲批許可中有多少最終實際運抵中國。

眾議院外交事務委員會主席、佛羅里達州共和黨議員馬斯特（Brian Mast）在發布數據時形容，這是美國《出口管制改革法》於2018年頒布以來最詳細的公開披露。

此次美方罕見披露敏感出口數據，正值特朗普政府面臨日益嚴峻的政治審視之際。此前，媒體爆出英偉達前行政總裁黃仁勳與一名被指是中國間諜的女子有染，同時英偉達晶片走私至中國卻未受懲罰的事件也再次引發關注，令華盛頓政界要求對華採取更強硬科技封鎖的呼聲高漲。

2026年11月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在記者會上發言。（Reuters）

美國前官員、中美科技戰專家麥奎爾（Chris McGuire）指出，輸華AI晶片中超過三成流向被美方定性為中國軍工企業的公司，這一事實令人震驚，並讓人質疑美國商務部在審批前是否進行了認真的國家安全審查。

美國前總統拜登（Joe Biden）在任期間，曾因擔憂AI晶片助長中國軍力並削弱美國科技優勢，嚴格限制對華出口。然而，特朗普去年12月推翻了拜登時代的禁令，為英偉達向中國出售H200晶片開綠燈，引發美國跨黨派對華鷹派的猛烈抨擊。

針對最新披露的數據，英偉達發聲明強調，相關批准受嚴格條件及數量限制，且該公司此後已停止向中國運送H200晶片。AMD則表示嚴格遵守美國出口管制法規，確保全球業務合規。

美國商務部、中國駐美大使館以及上述四家中國企業均未回應路透社的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

