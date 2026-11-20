美國加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）11月19日向英偉達（Nvidia，又譯輝達）發出調查傳票，核查該公司先進晶片是否違反美國出口管制流向中國。早前，英偉達創辦人黃仁勳涉與美方認定為中國間諜的黃樂傳出婚外情後辭去行政總裁一職，該女子曾任新加坡Megaspeed高層，而該公司被指涉嫌協助中國違規獲取英偉達先進晶片。



邦塔在聲明中表示「英偉達及其前行政總裁發出紅色警訊（raises bright red flags）」，將重點調查包括英偉達或黃仁勳是否令中方獲取先進晶片、機密資料，以及企業是否隱瞞相關風險。

人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認出軌。

邦塔強調，儘管英偉達涉及跨國議題，但證券法底線清晰，企業不得向投資者傳遞不實信息。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

截至目前，英偉達尚未就傳票事宜作出回應。自黃仁勳爆發婚外情醜聞以來，英偉達股價在短短9個交易日內重挫22%，並勢將錄得連續第7周走低，自高位回落以來階段累計跌幅已達38%。