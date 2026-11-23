華夏基金推出的全球首隻離岸人民幣債券ETF﹙3551 ﹚首日掛牌，財經事務及庫務局局長許正宇在上市儀式致詞表示，人民幣國際化不只在於支付結算，更在於讓人民幣成為具有國際吸引力的投資和資產配置貨幣。



許正宇：香港處理全球75%離岸結算

許正宇認為，首隻離岸人民幣債券ETF上市，能為投資者提供高效便捷的參與工具，不僅滿足國際投資者日益增長的多元配置需求，更緊密配合特區政府壯大離岸人民幣資金池及持續豐富人民幣投資產品的策略目標，同時連接人民幣債券的融資與國際投資者配置需求。

他提到，目前香港處理全球約75%的離岸人民幣支付款項，人民幣存款餘額約1.3萬元億人民幣。國家財政部連續18年在香港發行人民幣國債，特區政府亦定期發行不同年期的人民幣債券，為人民幣債券產品提供堅實基礎。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，目前香港處理全球約75%的離岸人民幣支付款項，人民幣存款餘額約1.3萬元億人民幣。（陳葦慈攝）

許正宇稱，特區政府聯同金融監管機構會持續提高離岸人民幣流動性，並豐富人民幣產品，例如金管局人民幣業務資金安排總額度已增至5000億元人民幣。港交所今年8月亦推出5年期中國國債期貨，並已推出離岸人民幣債券指數，作為市場參考以及ETF的掛鈎標的。樂見業界繼續發揮專業優勢，推出更多切合市場需要的人民幣產品，在創新的同時，做好風險管理與投資者保障，共同鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。