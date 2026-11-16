港交所首推點心債指數！規模達8500億　首批追蹤ETF將登場

港交所首個債券指數登場！港交所（0388）於今日（16日）正式推出「香港交易所離岸人民幣債券指數」，衡量香港離岸人民幣債券（俗稱點心債）市場表現。港交所固定收益及貨幣產品發展部主管范文超、債券市場發展主管劉祖銘接受傳媒訪問時表示，首批追蹤指數的ETF產品將陸續登場，進一步推動人民幣國際化及香港作為全球離岸人民幣樞紐的地位。



圖左為港交所固定收益及貨幣產品發展部主管范文超，圖右為港交所債券市場發展主管劉祖銘。（方承恩攝）

指數涵蓋302隻債券 大中華佔88%

該指數的推出為投資者提供了客觀的市場基準，同時也展示了離岸人民幣債券市場的最新規模與結構。港交所介紹，截至今年10月30日，該指數涵蓋302隻債券，市場規模約8500億元人民幣，平均收益率2.08%，平均票面利息為2.29%，平均久期4.7年。

港交所債券市場發展主管劉祖銘透露，指數成分中按規模而言，約88%為大中華地區發行人，其餘12%為國際發行人，包括印尼、新加坡等，體現指數的國際代表性。他續指，點心債市場過去以短年期為主，近年趨勢趨向長期，包括10年期甚至30年期債券，反映市場對長期資金的需求增加。他預期，隨著指數推出及產品多元化，點心債市場將進一步國際化，吸引更多國際發行人及投資者參與。

港交所於今日正式推出「香港交易所離岸人民幣債券指數」，衡量點心債的市場表現。（方承恩攝）

指數編制方面，劉祖銘表示，只要符合納入條件的以離岸人民幣計價的債券均會納入指數，包括在港交所上市或在CMU結算的債券，並設有定期檢討機制，舊債到期會剔除，新債會納入。他續指，指數沒有特定信用評級門檻，涵蓋不同評級的債券，以全面反映市場狀況。指數是由彭博指數管理及計算，具體編制方法由彭博負責，確保數據準確及具代表性。

首批ETF產品將登場 期貨期權產品醞釀中

有了明確的指數基準後，相關的衍生產品與追蹤工具也隨之加速籌備與發展。劉祖銘表示，港交所已與多家ETF發行人接觸，包括中資及國際機構，市場反應踴躍。首批追蹤該指數的ETF產品將於指數推出後陸續登場，產品將涵蓋不同年期及信用評級，以滿足不同投資者需求。他亦提到，未來會視市場發展及需求，考慮推出更多定製化指數，以配合不同產品的發行。

劉祖銘表示，港交所已與多家ETF發行人接觸，包括中資及國際機構，市場反應踴躍。（方承恩攝）

被問及會否推出債券期貨及期權產品時，劉祖銘表示，港交所一直與市場參與者保持溝通，市場對相關產品反應積極，相信在正常市場情況下，將適時安排更多做市商及流動性提供者參與。他續指，參考內地及歐美市場經驗，債券期貨及期權是成熟市場的重要風險管理工具，港交所將研究推出相關產品的可行性。

四大方向發展債市 推動人民幣國際化

除了指數及相關產品外，港交所亦對香港債券市場的整體長期佈局提出了清晰構想。港交所固定收益及貨幣產品發展部主管范文超認為，該指數落地香港，有助豐富香港作為全球領先離岸人民幣樞紐的地位，並配合國家推動人民幣國際化的政策方向。

范文超表示，目標是讓香港市場有更多元化的選擇、更高的流動性及更完善的基礎設施，形成一個正常發展的市場生態。（方承恩攝）

他指出，港交所推動固定收益及貨幣產品發展有四大方向：第一是豐富產品種類，提供更多不同風險回報特性的產品來港投資，讓投資者有更多選擇；第二是提升二級市場流動性，讓投資者能更有效地進行交易，降低交易成本；第三是發展風險管理工具，為投資者提供對沖利率及信用風險的工具，包括期貨、期權等衍生產品；第四是完善市場基礎設施，提升交易前及交易後的服務效率，包括結算、交收及數據服務。

他形容，這四個方向與香港作為國際金融中心的發展方向高度一致，目標是讓香港市場有更多元化的選擇、更高的流動性及更完善的基礎設施，形成一個正常發展的市場生態。