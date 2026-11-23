大快活集團（0052）公佈截至今年9月30日止6個月中期業績，受惠於收入穩健增長及營運效率顯著提升，公司權益股東應佔溢利按年大幅增加150%至3,303.8萬元，每股基本盈利錄得25.5港仙。董事會宣派中期股息每股15.0港仙，較去年同期增加兩倍。



集團總收入收入增5.3%

集團總收入按年上升5.3%至15.978億元。大快活指出，收入增長主要得益於客戶群體進一步擴大且更多元化，配合高效的市場推廣策略，以及持續的產品創新與優化升級。毛利錄得1.41億元，按年升14.8%；毛利率上升0.7個百分點至8.8%，主要歸因於生產流程的精簡優化及可持續的成本架構，成功實現運營效率與成本效益的雙重提升。集團經調整EBITDA亦由去年同期的7,900萬元上升至9,620萬元。

大快活中期純利按年升1.5倍至3303.8萬元，中期息增2倍至15仙。（資料圖片）

香港同店銷售錄正增長 稱健康飲食締造龐大潛力

按地區分部劃分，香港餐廳仍是集團主要收入來源，期內收入按年升3.5%至14.877億元，報告分部溢利達5,638.4萬元，大幅增長69.6%。中國內地餐廳收入則錄得1.0676億元，按年升38.9%，惟報告分部虧損擴大16.2%至1,149.4萬元。

大快活表示，期內推動增長的各項措施，未來均將持之以恆推進，例如集團加強聚焦年輕顧客群及健康飲食趨勢，為進一步增長締造龐大潛力。集團稱，如今大快活品牌已逐漸與健康飲食建立緊密聯繫，對於快餐連鎖企業而言，這無疑是一項重大突破。

集團稱，如今大快活品牌已逐漸與健康飲食建立緊密聯繫，對於快餐連鎖企業而言，這無疑是一項重大突破。（大快活網頁截圖）

下半年港增兩店

集團以人工智能工具優化店舖選址，顯著提升物色優質舖位的準確度，期內按數據分析開設3間新店，截至9月底在港共經營151間大快活快餐店。集團指當前香港租金處於相對低位，將把握時機具成本效益地擴展網絡，已落實在今年下半年策略性地點新增兩間分店，同時繼續以較快步伐擴充大灣區店舖網絡。

擬回購最多1,000萬元股份

大快活宣佈擬按照購回授權，並視乎市場狀況，動用不超過1,000萬元於公開市場不時購回股份，以實際行動回饋股東支持。