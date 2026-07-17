大快活68萬續租中環樓上舖　豪簽5年長約　日賣444碟焗豬先夠交租

商舖市場走勢尚未明朗，惟有連鎖餐飲品牌依然續租。大快活（0052）發表公告，指出新近以約68萬元，續租其進駐多年的中環皇后大道中48號萬年大廈一個樓上舖位，租期為五年。若以大快活一個堂食「阿活焗豬扒飯」約售51元計算，則每月需賣出1.33萬碟豬扒飯才夠交租，即每日要賣約444碟。



平均月租68萬 租期為5年

該集團近期與業主達成協議，續租中環萬年大廈1樓部分及2樓全層樓面，建築面積約為2,108平方呎，租期為5年，租期至2031年7月底。該集團料，未來五年的總開支約4,081萬元，每月平均約68萬元，或按該月總收入的15%繳納營業額租金，以較高者為準。

大快活續租中環萬年大廈1樓部分及2樓全層樓面，月租約68萬元。（大快活公告）

大快活：續租同一地點可保持競爭優勢

對此集團表示，大快活一直於該物業經營一間快餐店多年。通過續簽租賃協議將可讓大快活於同一地點維持其業務營運，可以通過保留其在該地區的業務網絡來保持競爭優勢。

日賣444碟焗豬先夠交租

以最新月租水平約68萬元計算，大快活一個堂食「阿活焗豬扒飯」約售51元，則集團每月需賣出1.33萬碟豬扒飯才夠交租，即每日要賣約444碟。

大快活位於中環萬年大廈之分店。（網上圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。