大快活暫無意加價　稱已找到生意新模式　有信心「唔會再差落去」

大快活（0052）全年純利增17%，集團執行董事兼行政總裁李碧琦表示，北上消費成為常態，香港收入保持平穩，直言「搵到點做生意嘅新模式」，有信心盈利能力會上升。



食物成本維持現時水平24.6%

她表示，今年暫無加價計劃，集團透過AI及大數據控制成本，料食物成本維持現時水平24.6%，提高食物品質，同時避免成本轉嫁消費者，晚市也增加更多餐品及優惠，「開源」為主，而非「節流」。

大快活（0052）全年純利增17%，管理層稱暫無加價計劃。﹙資料圖片﹚

市場動盪須改變 AI運用初見成效

集團執行董事兼副主席羅輝承表示，市場動盪，更需要改變，經過兩年部署，又新增了部門去增強AI的運用，今年初見成效，透過AI 提高了開舖成功率，有信心 「唔會再差落去」 ，另外租金今年有下降空間，希望雙位數字減幅。

開舖方面，李碧琦指出，今年香港新增4至8間快餐店，而大灣區也增加10至14間門店，近月新開的門店表現不錯，相信虧損可以逐步減少並轉盈，中港整體同店銷售近兩個月已錄得輕微正增長。至於特色品牌由於盈利表現不理想，已關閉分店，未來有合適位置會再開。

左起︰大快活執董兼副主席羅輝承及集團執董兼行政總裁李碧琦。﹙黃文琪攝﹚

羅開揚突襲現身 羅輝承：毫無壓力

另外，大快活集團主席羅開揚去年四月起轉任非執行董事，將管理權移交兒子羅輝承。今年度的業績發布會由羅輝承夥拍行政總裁李碧琦主講，而羅開揚則在會議開始後低調步入會場後排，默默旁聽，其後未發一言便滿意離去，看來對兒子表現「收貨」。

會後被問及父親「突擊」現身，羅輝承笑言：「佢可能嚟睇吓我哋表現」，但強調毫無壓力；李碧琦則解釋，到場是為了給予團隊信心與鼓勵。