恒隆地產（0101）旗下核心旗艦項目「66上海恒隆廣場」的三期擴建項目Pavilion正式開幕。集團披露最新營運數據指，受惠於新空間引入多個首店品牌，商場整體客流於10月及11月按年錄得20%增長，而年均消費達數百萬元人民幣的頂級會員群表現依然穩健。



「66 上海恒隆廣場」Pavilion（恒隆提供）

新增4,300平方米空間 引入11個國際品牌首店

恒隆地產表示，今次開幕的Pavilion為「恒隆V.3」策略的落地項目，新增約4,300平方米零售樓面及3,850平方米公共戶外空間，合共引入27個全新品牌，當中24家已正式開業。新進駐品牌中有11家屬國際品牌首店，包括Brunello Cucinelli中國內地首家旗艦店、Hublot全國獨家旗艦店，以及華為全球首家最新形象臻選店等。

為配合開幕，商場同期舉辦連續第10年的「HOME TO LUXURY」年度盛事，吸引近150個品牌參與，按年增加16%，並請來國際歌手Jessie J等27位嘉賓助陣，帶動活動期間客流按年升25%。

國際歌星Jessie J 於「66上海恒隆廣場」的 HOME TO LUXURY活動上壓軸獻唱 （恒隆提供）

2027年首季擴建VIC貴賓室

在消費力表現方面，恒隆透露今年至今，僅限受邀、人均年消費達數百萬元人民幣的「恒隆會」會員，銷售額按年錄得高單位數增長；而85後年輕高端會員的銷售額升幅更達11%。此外，受惠於入境旅遊復甦，截至今年9月，商場的離境退稅「即買即退」交易宗數及消費額均升逾50%。為留住高淨值客群，商場計劃於2027年第一季擴容升級VIC貴賓室，面積將大增65%，私人貴賓房數量增加兩倍，並設獨立通道直達6樓屋頂花園。至於屋頂花園則將於今年12月引入泰國Sky Bar TRIBE的中國首店，主打夜間社交體驗。

續強化上海核心商圈佈局

恒隆地產行政總裁蔡德粦指出，隨着Pavilion亮相及南京西路1038號項目啟動，將進一步強化集團在上海核心商圈的長期佈局，並連同「66上海港匯恒隆廣場」，鞏固在內地高端零售市場的地位。

恒隆地產高級董事（內地業務）彭兆輝則表示，透過豐富餐飲及生活方式體驗，成功吸納更多高端年輕客群，期望即將登場的屋頂花園及新VIC貴賓室能進一步帶動人流與消費。