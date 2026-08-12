上海恒隆廣場擴充及重構7萬呎空間　3期擴建項目Pavilion100%租出

恒隆地產（0101）表示，旗下上海恒隆廣場展開全面煥新升級，擴充及重構合共6,749平方米（折合約72,647平方呎）商業及公共空間，進一步豐富多元高端品牌組合。



其中，三期擴建項目Pavilion將於2026年9月正式開幕，新增約4,300平方米商業空間及645平方米 Art Pavilion 戶外休閒空間。此外，商場亦將打造1,080平方米屋頂花園，並將VIC貴賓室擴大65%至724平方米，同時升級餐飲品牌陣容，進一步吸引追求高品質生活方式的消費客群。

上海恒隆廣場三期擴建項目已獲全面承租，在原有商場眾多國際奢華品牌旗艦店（maison）的基礎上，進一步引入27個全新品牌，包括環球一線品牌首店及概念店，持續擴充高端零售版圖，並引進更多定位精緻的餐飲選擇。

上海恒隆廣場三期擴建項目外觀。

恒隆地產董事──內地業務張琳娜表示，今年是恒隆成立66周年，亦是上海恒隆廣場開業25周年。是次煥新不僅回應眾多國際品牌進駐上海恒隆廣場的殷切需求，同時為顧客打造耳目一新、融合情感互動和文化共鳴的多元體驗。這將有助上海建設國際消費中心及推動城市更新，鞏固項目於南京西路核心商圈以至內地作為高端商業標杆的典範。

未來，恒隆地產將持續優化旗下商業項目的品牌組合及空間規劃，並以上海恒隆廣場的成功經驗為基礎，打造融合商業、文化與社區的高品質生活體驗，為商圈及城市發展持續注入新動力。

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