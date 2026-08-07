恒隆系新CEO曝光！　玩具反斗城現任CEO蔡德粦為新人選　10月上任

本地大型發展商公佈高層人員變動。恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）今日宣布，委任蔡德粦先生為行政總裁及執行董事，於 2026 年 10 月 1 日生效。蔡德粦將接替即將榮休的盧韋柏，而盧韋柏將繼續擔任行政總裁及執行董事至 2026 年 9 月 30 日。



現為玩具反斗城CEO 曾任星巴克中國行政總裁

蔡德粦將於 10 月正式接掌行政總裁一職。他現年 56 歲，現為玩具反斗城亞洲行政總裁，在此之前，他曾出任星巴克中國行政總裁，並擔任多個高級管理職位逾十年，於亞洲零售及商業管理領域擁有逾 30 年的豐富經驗。蔡德粦職業生涯早期亦於百事公司及寶潔大中華任職。

蔡德粦現為玩具反斗城亞洲有限公司首席執行官。（鄭子峰攝）

恒隆董事長陳文博表示：「恒隆非常高興歡迎蔡德粦出任行政總裁。他在推動業務增長及追求卓越的往績卓著，是帶領恒隆邁向新篇章的最佳人選。董事會與我期待與他緊密合作，相信恒隆在他的領導下將蓬勃發展。我亦衷心感謝即將榮休的行政總裁盧韋柏，他過去八年的卓越成就與重大貢獻，為公司未來的持續發展奠定了堅實基礎。」

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