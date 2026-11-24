【Omart/九龍灣/MegaBox/倉儲式超市/家樂福】Omart週日（22日）於九龍灣MegaBox12樓開幕，佔地2萬呎，首日即現人潮，隊伍一度由 12樓排到16至17樓，橫跨多層，吸引大批市民排隊入場參觀及購物，同時在網上掀起港人對倉儲式超市的回憶。



有網民在社交平台發文，重溫大型連鎖倉儲式超市「家樂福」在香港的發展歷程，提到這家來自法國的超市曾在本港最多擁有4間分店，最終於2000年撤出香港市場，而在撤出前原來已落實新店選址，計劃進一步擴充。



Omart週日（22日）於九龍灣MegaBox開幕，吸引大批市民排隊入場參觀及購物。（資料圖片）

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全盛期坐擁4大巨舖：屯門10萬呎旗艦、荃灣特設斜道電梯

網民在Threads分享「重溫香港家樂福的故事」，指出家樂福曾在港開設4間分店，分別位於杏花邨、荃灣灣景廣場、屯門市廣場及新元朗中心。當年的杏花邨分店位於商場西翼2樓，即現時百佳旗下FUSION超市及對出商舖位置，佔地只有1層，為當時面積最小的分店。

荃灣店方面，選址灣景廣場，即今日AEON STYLE所在，橫跨商場2樓及3樓；當年業主恒基特別為家樂福度身訂造的扶手電梯（Travelator/電動步道），至今仍然沿用。屯門店則落戶屯門市廣場，佔地兩層、合共10萬平方呎，是4間分店中規模最大，月租高達港幣250萬元，租金不菲，商場亦為此加建扶手電梯，惟家樂福結業後該扶手電梯已荒廢。至於第4間分店，設於新元朗中心、即形點II現址，當年租用3樓全層，面積約3萬平方呎。

撤港前已預租兩區舖位 累蝕3億元離場

翻查資料，家樂福1996年進軍香港，原定1997年把分店網絡擴至10間。帖文指，家樂福當時已選定新店位置，並預租馬鞍山新港城中心及將軍澳新都城中心三期舖位，兩個舖位面積均超過15萬平方呎。

然而擴張步伐未有如期推進，一方面被指攻港時機不理想，家樂福於1996年底開業後不足一年，便遇上1997年亞洲金融風暴，香港零售市道轉弱、消費力下滑，令回本期大幅拖長。另一方面港人對倉儲式超市模式接受程度有限，加上本地超市集團競爭夾擊，家樂福在港經營4年仍未能止血，累積虧損逾3億港元，最終於2000年宣布全線結業，全面撤出香港。

家樂福攻港僅4年 全線結業、全面撤出

家樂福在港雖只短短4年，卻成為不少港人的集體回憶。有網民憶述「當年家樂福好多嘢賣，連電器都有」、「荃灣家樂福去過一次」，亦有人笑言「荃灣人，過咗好耐屋企仲係叫嗰度做家樂福」，還有人記得「要入一個五蚊銀先可以解鎖一部手推車」。亦有留言分析，這類經營模式在港難以立足，「佢哋呢種乜都有仲要大大份嘅銷售，係香港未必企得住」、「佔地咁大，俾租都唔夠賺」。