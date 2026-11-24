香港科技大學李家誠創科大樓日前舉行開幕典禮，恒地（0012）主席李家誠及夫人李徐子淇親臨主禮，與科大校長葉玉如等一眾大學管理層主持儀式。恒地於2016年已捐贈1.5億元支持興建該大樓，李家誠今年亦以個人名義捐款支持科大創新創業計劃「UniVenture」。



李家誠在典禮上表示，期望新大樓成為推動跨學科研究的重要平台，幫助更多初創企業孵化成長，支持香港創科未來。他特別提到，大樓毗鄰父親李兆基博士命名的商學大樓，並設有天橋相連，形容這份連繫象徵著父子兩代人對教育事業的支持，未來將繼續傳承李兆基的慈善精神。



恒地集團主席李家誠（左四）及其夫人李徐子淇（右四）與科大校長葉玉如（左三）、教授郭毅可（右三）、教授譚嘉因（右二）、教授鄭光廷教授（左二）、教授吳宏偉（左一）及教授鄺家陞教授（右一）在大樓前合影。 （恒地提供）

樓面約1萬平方米 設深科技孵化基地

是次開幕適逢科大創校35周年及恒基地產成立50周年。李家誠創科大樓坐落於科大校園南面入口附近，由地下低層起計樓高8層，總樓面面積約1萬平方米，集中支援生命科學、人工智能、機械人、低空經濟及航天科技等前沿研究。

大樓內部匯聚多項科研及創業設施，當中包括神經系統疾病、顯示與光電子，以及沿海城市氣候韌性三所全國重點實驗室，同時亦有低空經濟研究中心、空間可持續發展人工智能與機器人研究中心等多個重點科研中心進駐。此外，位於五樓的「科大創新灣」為大學首個專為深科技初創企業而設的孵化基地，集共享工作空間、創業培育及交流平台於一身，至今已吸引逾30家由科大培育的深科技初創企業進駐。

科大校長葉玉如（恒地提供）

配合個人捐款計劃 助初創企業融資

葉玉如致辭時感謝李氏家族及李兆基基金多年來的支持，指大樓透過連接橋將主校園與李兆基校園連繫起來，既方便師生穿梭，更有助推動跨學科合作及加速科研成果落地。

資料顯示，恒基地產及李氏家族支持科大逾20年，自2005年起先後捐資支持科大圖書館發展、興建李兆基校園及李兆基商學大樓。除了大樓硬件外，李家誠今年以個人名義捐款支持的「UniVenture」計劃，將為具潛力的科大初創提供度身訂造的融資方案、創業指導及業界網絡支援，與「科大創新灣」產生協同效應。

此外，新大樓在建築上亦主打綠色低碳，每平方米二氧化碳排放當量低於500公斤，成為本港隱含碳最低的建築之一，天台並設有太陽能光伏發電系統。