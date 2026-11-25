全球科技界近日上演了一場峰迴路轉的企業管治風波。人工智能晶片龍頭NVIDIA（英偉達）創辦人兼行政總裁黃仁勳，本月初因捲入私人情感爭議，且涉事對象被指與中國情報機構有所牽連，在國家安全與企業合規的雙重壓力下被迫引咎辭職。這宗突如其來的「AI教父」下台事件，一度引發華爾街金融市場劇烈震盪，公司股價急跌，市值在短時間內大幅蒸發。然而，事隔僅十一天，局勢在週一出現驚天逆轉，NVIDIA董事會宣佈撤回早前決定，正式邀請黃仁勳重返行政總裁及董事崗位。消息公佈隨即帶動股價反彈，為這場震驚全球科網界的風暴暫時畫上戲劇性句號。



這場被外界喻為現代版「喬布斯回歸」的商業博弈，背後實則交織著政治角力與商業現實的妥協。風波伊始，NVIDIA董事會立場極為強硬，明言排除黃仁勳復職的可能，更迅速委任財務總監Colette Kress暫代行政總裁職務，同時委託外部機構啟動針對出口管制合規的內部調查，試圖以切割創辦人的方式平息華府疑慮。但在企業實際營運層面，失去靈魂人物的NVIDIA隨即面臨核心研發團隊動搖與人才流失的隱憂，內部員工聯署請願與大型機構投資者相繼施壓，要求這位掌舵人盡快重掌大權以穩定軍心，就連美國首富馬斯克也發聲認為NVIDIA不能沒有黃仁勳。

內部員工聯署請願與大型機構投資者相繼施壓，要求黃仁勳盡快重掌大權以穩定軍心。（Reuters）

更重要的是，白宮在事件中扮演了舉足輕重的「造王者」角色。美國總統特朗普連日高調為黃仁勳護航，不僅在社交平台盛讚其為美國不可或缺的「國家瑰寶」，更直言自己親自向NVIDIA董事會施壓，並成功促成其回心轉意。華府態度鮮明，源於聯邦政府並無實質證據顯示黃仁勳涉及任何違法或危害國家安全的行為。在當下白熱化的全球人工智能競賽中，讓這位頂尖科技領袖重掌帥印，以維持美國在算力領域的絕對領先優勢，顯然最符合美國的戰略利益。

黃仁勳火速復職，充分印證了「關鍵人物風險」在當今AI時代的極端體現。NVIDIA能在人工智能浪潮中穩居壟斷地位，絕非單純依賴其GPU晶片硬件的算力優勢，更在於黃仁勳多年來親手構建的CUDA軟件生態系統，及他在台灣半導體供應鏈中無可替代的號召力。在短短十一天內，董事會便現實地意識到，無論是內部接班梯隊或外部空降人選，短期內均難以填補他離任後留下的巨大領導真空。

黃仁勳火速復職，充分印證了「關鍵人物風險」在當今AI時代的極端體現。（Reuters）

誠然，為求平息監管機構與市場對企業管治的質疑，NVIDIA在宣佈黃仁勳回歸的同時，亦宣布成立由獨立董事組成的國家安全與出口管制委員會，並增設首席合規官一職以強化內部監控。這場風波已清楚揭示一個殘酷現實：當一間科企的技術壁壘與國家戰略利益高度綁定時，傳統教科書式的企業管治原則，不得不向地緣政治與商業生存現實低頭。黃仁勳今次雖然成功保住江山，但日後如何在中美科技博弈與嚴格的出口管制審查下如履薄冰地前行，同時修補個人聲譽並重塑監管機構的信任，將會是他復職後最嚴峻的考驗。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組織，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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