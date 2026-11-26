【Elon Musk / 馬斯克 / SpaceX】馬斯克在其X平台帳號宣佈，將自掏腰包給美國兒童「增派糖」！他表示，「美國每名兒童都將獲得兩股SpaceX股票，一股來自公司，一股來自我本人。」受惠人為特朗普帳戶持有人，其是幫助美國兒童積累長期儲蓄的稅收優惠投資帳戶。



相比上次派股，SpaceX現價雖已跌約14%至127.5美元左右。但若向7,000萬個帳戶捐贈股份，SpaceX及Musk總捐贈金額達178億美元（約1,395億港元），較上次合計的105億美元（約 820 億港元）大增69.5%。



1400億港元無疑為天文數字，換算已可買起1.5間國泰﹙0293﹚有餘，又或一整間恒地﹙0012﹚



SpaceX、Tesla創始人Elon Musk在X上表示，「美國每名兒童都將獲得兩股SpaceX股票，一股來自公司，一股來自我本人。」（X@elonmusk）

馬斯克向特朗普帳戶「加送股」

今日（26日）凌晨，SpaceX投資者關係網站發佈公告，承諾向每個目前有效的特朗普帳戶（Trump Account）贈送一股新發行的A類普通股。特朗普帳戶是幫助美國兒童積累長期儲蓄的稅收優惠投資帳戶。

公告寫明，作爲首席執行官埃隆·馬斯克既有承諾的一部分，馬斯克將按公司捐出的股數個人等額匹配。也就是公司贈送一股，馬斯克個人追加再送一股。

此外，總裁兼首席營運官格溫·肖特維爾（Gwynne Shotwell）已另行宣佈個人贈與超過200萬股SpaceX股票。

2026年11月18日，SpaceX與Tesla行政總裁馬斯克透過視像通話現身，為在美國德州奧斯汀舉行的TomorrowX大會作結。（Reuters）

SpaceX價跌約14% 惟總派金勁增七成

雖然較上次派股，SpaceX現價已從145.5美元位跌約14%至127.5美元左右。但若向7,000萬個帳戶捐贈股份，SpaceX及Musk各自捐贈金額相當於89億美元，合共仍有178億美元（約1,395億港元），較上次合計的105 億美元（約 820 億港元）增約69.5%。據美國財政部官員稱，該金額超過截至10月特朗普帳戶總捐贈額兩倍。

彭博估計，Musk目前身家約爲8,130億美元，上述捐贈對其財富影響有限。監管文件顯示，他持有8.494億股SpaceX A類普通股，以及具更高投票權的數十億股B類股份，並持有大量特斯拉股份。