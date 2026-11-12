黃仁勳出軌｜黃教主恐被罷免！　馬斯克雪中送炭︰聘用他是我榮幸

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang / Kimberly Powell／Elon Musk】Nvidia行政總裁黃仁勳爆出婚外情、傳出面臨被董事會罷免之際，財經新聞帳號ZeroHedge在社交平台向馬斯克喊話「Elon，請聘用Jensen」，獲Elon Musk（馬斯克）回應「那將是我的榮幸」。



財經新聞帳號ZeroHedge發布一則帖文，「Elon，請聘用Jensen。」馬斯克回應指：「那將是個榮幸。」

財經新聞帳號ZeroHedge在社交平台向馬斯克喊話「Elon，請聘用Jensen」，獲Elon Musk（馬斯克）回應「那將是我的榮幸」。（社交媒體截圖）

馬斯克旗下公司是Nvidia GPU主要買家之一，黃仁勳的專業知識對其具高度價值。不過，值得留意的是，馬斯克的評論只是表達興趣，並非正式的工作邀約。

據《華爾街日報》引述消息報道，Nvidia董事會正準備罷免行政總裁黃仁勳，最快周三開會決定。此前有報道指他涉及多宗婚外情，其中包括一名據報涉嫌為中國從事間諜活動的女性。另據《彭博》引述消息報道，Nvidia董事會正與一家外部公司合作，物色行政總裁黃仁勳的潛在接班人。

Nvidia行政總裁黃仁勳傳出面臨董事會罷免之際，獲馬斯克力撐。（資料圖片）

紅杉資本合夥人︰估計他並沒有惡意

此前，紅杉資本合夥人Shaun Maguire於社交平台X發言表示，黃仁勳是這一代最偉大的企業家，雖然他做了一件極之愚蠢的事，並對美國不利，但估計他並沒有惡意。

Shaun Maguire又稱，兩個錯誤並不能構成正確，但他相信，在保持美國的AI領先地位上，黃仁勳是不可替代的。

對於Shaun Maguire的帖文，馬斯克也留言表示「I agree﹙我同意﹚」。