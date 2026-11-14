黃仁勳辭職｜逾7萬人網上聯署撐教主　提三大要求　馬斯克現身影

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang / Kimberly Powell / Colette Kress】英偉達前CEO黃仁勳辭職才兩天，網絡上已出現「萬人聯署」要教主回來的盛況，並發公開信提三大要求，全球首富馬斯克也現身影。



一個叫「Stand with Jensen」的獨立聯網站上線，暫吸逾7萬人聯署。﹙「Stand with Jensen」網站截圖﹚

一個叫「Stand with Jensen」的獨立聯署網站上線，聯署標題為「33年的付出，值得一個交代」（"Thirty-three years deserve an answer"），並附有一封寫給 NVIDIA 董事會的公開信。目前不知發起人背景，網站稱跟 NVIDIA 和黃仁勳本人都沒有關係，並稱是NVIDIA 的現任與前任員工、合作夥伴、股東及支持者。

截至本港時間周六﹙14日﹚傍晚近5時半，該網路上已經有超過7.24 萬人連署要黃仁勳回來。其中，全球首富馬斯克在 X 上說，他正在簽署一項聯署，《華盛頓郵報》也有報道。惟他未有提及是那個聯署，而在「Stand with Jensen」網站上，則顯示有 Elon Musk的名字，其身分是Space X 及Tesla的CEO，同時是英偉達的股東。另外，以太坊財庫公司Bitmine董事長Tom Lee已明確簽署。

另外，自稱 NVIDIA 在職員工約 4,278 人、前員工約 733人、股東約 39,381 人。

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全球首富馬斯克在 X 上說，他正在簽署一項聯署，支持黃仁勳回歸。﹙馬斯克 X 帳號截圖﹚

提三大要求 確保獨立調查和公平的申辯機會

公開信向董事會提出明確要求，在進行獨立調查以釐清事實的同時，讓 Jensen 回歸；除非且直到貴方能提出令人信服的證據，證明將其免職符合 NVIDIA 的最大利益。

另外，公開信要求三件事，包括恢復 Jensen 的執行長職務。 在獨立調查釐清事實期間，讓他回歸。如果董事會認為他必須繼續離任，請提供具體且有證據支持的解釋，說明這為何符合 NVIDIA 的最佳利益；確保獨立調查和公平的申辯機會。 公開調查的範圍、獨立性及預計時程，並在作出最終決定之前，給予 Jensen 實質性的回應機會；及時作出公開說明。 說明有哪些疑慮、哪些證據支持這些疑慮，以及如何權衡員工和股東的利益。尊重合理的保密要求，但不要以此為由拒絕一切解釋。