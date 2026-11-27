【35／遠東發展／邱達昌】由邱達昌掌舵的遠東發展（0035）公布截至今年9月底止2027財年上半年業績。受惠於出售多項非核心資產錄得收益，加上物業減值大減，集團期內扭虧為盈，錄得股東應佔溢利2.55億元，去年同期則蝕9.88億元，每股盈利8.3仙。不過，為維持內部流動資金及鞏固財務韌性，董事會決議繼續不派發中期息。



今年7月遠東發展以7.5億元完成出售香港海景絲麗酒店。（廖雁雄攝）

出售多項酒店及海外物業 淨負債比率58.8%

期內，遠東發展的經調整現金溢利按年急升1.23倍至4.53億元。至於總收益則按年跌34.1%至23.35億元，主要由於期內按計劃竣工並交付的住宅項目數量減少所致。

面對高息環境及市場波動，遠東發展期內繼續執行「去槓桿」及資本循環策略，上半財年完成多項關鍵資產出售，合共產生所得款項總額約16億元。當中最大宗交易為今年7月以7.5億元完成出售香港海景絲麗酒店，錄得出售收益約3.91億元，集團完成交易後將繼續管理及營運該物業作學生宿舍為期三年。此外，集團亦於5月以1億澳元（約5.62億港元）完成出售澳洲珀斯麗思卡爾頓酒店50%權益，錄得收益約4.08億元；並於6月完成出售英國倫敦北部酒店及營運公司，錄得收益約8,800萬元。

與此同時，集團亦已訂立協議，擬以約5,820萬澳元（約3.15億港元）出售墨爾本麗思卡爾頓酒店49.9%權益，料完成後可賺約9,900萬元，並正推進出售倫敦辦公室及市政廳餘下目標資產。

受惠於積極套現及償還債務，截至今年9月底，集團銀行貸款、票據及債券總額較今年3月底減少近17億元至218億元，負債淨額亦減少14億元至近184億元，帶動經調整淨資產負債比率由63%進一步下降至58.8%。集團期內總利息成本亦相應按年減少11.8%至5.71億元。

物業發展收益按年跌61.9%至7.78億元。（資料圖片）

港酒店入住率升至近九成 下半財年擬推西貢及西營盤新盤

各業務分部表現方面，物業發展收益按年跌61.9%至7.78億元，主要靠英國曼徹斯特Victoria Riverside（A座）竣工交付，以及香港畢架‧金峰、柏蔚森等項目支撐。截至9月底，集團累計應佔預售價值及未入賬已訂約銷售額維持約61億元。展望下半財年，集團籌備在港推出西貢蠔涌豪宅項目「澄林」及西營盤重建項目，並繼續配合北部都會區發展，推進元朗「珀爵」銷售及屯門藍地項目。

酒店業務則受惠於本港盛事經濟及旅遊業復甦，整體分部收益按年升4.4%至11.17億元，經調整毛利率亦由41.9%升至45.2%。其中，香港酒店業務表現亮眼，受啟德帝盛酒店營運趨穩帶動，在港酒店整體入住率按年急升6.1個百分點至89.5%，帶動香港區酒店收益增7%至3.96億元。

至於旗下上市的博彩業務百樂皇宮（2536），期內收益按年跌6.6%至2.04億元，主要受歐洲能源成本上升削弱旅客消費意欲影響。不過，集團持股50%的澳洲布里斯本Queen's Wharf綜合度假村項目（DBC）自3月底增持後營運顯著改善，上半財年收益按年升12.1%。

酒店業務受惠於本港盛事經濟及旅遊業，整體分部收益按年升4.4%至11.17億元（帝盛酒店網頁）

再融資39億酒店貸款 10月續遞延永續債分派

在資金流動性方面，遠東發展於9月底持有現金及有價投資證券約34.36億元。集團同時披露，於期末後已成功鎖定合共39億元的酒店貸款再融資，延長債務到期日。另外亦就香港西營盤項目鎖定約10億元銀團建築融資，並獲超額認購。

不過，為保留現金流，集團於今年10月2日再度向2019年永續資本票據（5781）持有人發出通知，選擇遞延原定於10月18日支付的分派至下一個付款日期。集團重申，未來將繼續專注削減債務及資本循環，並透過上海寶山長租公寓（首期入住率逾96%）及輕資產酒店管理模式，擴大經常性現金流。