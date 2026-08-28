高峰摸頂代價！遠東金融中心低層單位血蝕64%　呎價4.8萬變1.7萬

金融行業積極擴張，承接不少核心甲廈樓面，帶動空置率改善，惟甲廈價格仍繼續尋底未見起色。金鐘指標商廈遠東金融中心一個低層單位，最新僅以1,768萬元易手，呎價低見1.73萬元。原業主不排除為資產管理公司創辦人，於2018年商廈市道最頂峰時以4,926萬元「天價」入市，持貨8年至今，單位暴瀉3,158萬元或約64%，慘蝕金額足夠「Full Pay」一伙貝沙灣三房豪宅。



涉及金鐘遠東金融中心3樓01室，建築面積約1,022平方呎，位於大廈左前角，外望部分海景。該商廈單位最新以1,768萬元售出，呎價約17,300元。資料顯示，原業主以公司名義登記，該公司董事為一名顏姓人士，與一位資產管理公司創辦人同名，不排除為同一人。

涉及金鐘遠東金融中心3樓01室，建築面積約1,022平方呎。（資料圖片）

呎價由4.8萬急瀉至1.7萬 暴跌約64%

原業主於2018年9月商廈市場衝上高峰時，斥約4,926萬元承接該單位，當時呎價高達4.82萬元。惟其後經濟環境變動，甲廈價格由高位大瀉。上述單位的造價亦於8年間蒸發3,158萬元，跌幅高達64%！

慘蝕金額足夠「Full Pay」貝沙灣三房豪宅

參考南區豪宅貝沙灣的最新成交，2期一伙三房單位於近日以2,880萬元沽出。換言之，原業主是次慘蝕的逾3,158萬元資金，已足夠「Full Pay」買起一伙貝沙灣千萬豪宅，甚至「仲有找」。

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