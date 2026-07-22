金鐘遠東金融中心高層1.08億沽　半年短炒貴兩成　內地客帳賺兩成

甲廈市場回暖，竟現短炒獲利個案。金鐘甲級商廈遠東金融中心一個高層單位，新近以1.08億元沽出。據知原業主為內地財團，持貨逾半年轉手帳賺1,729萬元，物業升值近兩成。



市場消息指，是次成交單位為遠東金融中心37樓01室，面積約5,400平方呎，以1.08億元沽出，呎價約2萬元，以交吉形式交易。至於，新買家為本地老牌家族，購入作長線投資。

金鐘指標甲廈遠東金融中心一個高層單位，新近以1.08億元易手。

內地財團去年底9072萬買入 半年賺近兩成

據知，原業主為內地財團，去年12月以9,072萬元向絲寶集團購入單位作日後自用，惟見近期見甲廈交投加快，價格回升決定沽貨離場。持貨半年多，是次轉手帳面獲利約1,729萬元，升值19% 。

同廈上月1.67億沽9樓全層

而事實上，遠東金融中心交投轉旺，資深投資者吳根海上月以1.67億元沽出9樓全層，面積約10,800平方呎，呎價約1.5萬元，持貨約18年帳面升值1,300萬元或8%。新買家料為Compass Offices或有關人士。

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