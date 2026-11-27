大家樂集團（0341）公佈2026/27年度中期業績，於截至今年6年9月30日止六個月，集團股東應佔溢利按年增長117%至1.01億元，按年勁升1.17倍。集團建議派發每股15港仙的中期股息，較去年同期10港仙大升。



大家樂半年多賺1.1倍。﹙資料圖片﹚

運用大數據及人工智能（AI）建功

期內，錄得收入39.95億元，按年減少1%。

收入表現持平，利潤大升，原因之一是毛利率按年上升1.5個百分點至9.7%，主要反映集團持續提升營運效率，並更有效地管理成本。

集團指出，經過一年的業務革新，大家樂快餐在提升品質及營運效率方面已見成效。品牌運用大數據及人工智能（AI）分析顧客偏好，精準調整推廣及促銷策略，並按不同渠道的銷售表現優化堂食及其他銷售渠道的組合。這套以數據為本的營銷及渠道管理策略提升了推廣活動和渠道配置的效益，帶動更具盈利能力的收入來源，進一步提升盈利能力，並逐步收窄同店銷售跌幅。

集團稱，持續優化香港門店網絡，期內整合21間表現未如理想的門店，並調整各區佈局，同時把握進駐具策略價值地點的機會；期內新開15間門店。

集團持有現金及現金等值項目10.6億港元，財務狀況維持穩健。（任葆穎攝）

手持逾10億現金

另外，大家樂快餐「Club 100」已發展為綜合數碼餐飲平台，整合堂食及外賣手機點餐、優惠與獎賞；透過人工智能分析顧客數據，品牌得以推行更精準的營銷，帶動會員基礎擴大至225萬人。

集團稱，於2026年10月向適用員工發放特別獎金，以答謝員工的努力與貢獻，並讓員工分享集團的發展成果。

集團持有現金及現金等值項目10.6億港元，財務狀況維持穩健。期內，集團已完成總額5,000萬港元的股份回購計劃。本集團將繼續審視資本管理與股東回報之間的平衡，並因應市場環境，不時評估及考慮可行方案，以回饋股東。